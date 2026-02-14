Olay, dün gece Jet2 havayoluna ait LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçuşunda yaşandı. Antalya’dan kalkış yapan uçakta, iddiaya göre yolcular arasında ırkçı söylemler nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin görevlilerinin müdahalesine rağmen gerginliğin devam etmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki yolcuya havayolu şirketi tarafından ömür boyu uçuş yasağı getirildi. Yaşanan kavga anları ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Havayolu şirketinden açıklama

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz."