Gazze Şeridi’nde devam eden geçici ateşkese rağmen bölgede tansiyon düşmüyor. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olayda, Beytüllahim kenti yakınlarındaki Nahalin kasabasında 65 yaşındaki Filistinli çiftçi Ahmed Shakarna, zeytin hasadı sırasında İsrailli askerler ve yerleşimciler tarafından darbedildi.

Ailesinin gözü önünde saldırıya uğradı

Görgü tanıklarına göre Shakarna, ailesiyle birlikte zeytin topladığı sırada üç İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı adamın başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yere düştüğü, ailesinin ise saldırıyı engellemeye çalıştığı aktarıldı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ramallah ve El-Halil’de de saldırılar devam etti

Şiddet olayları yalnızca Nahalin’le sınırlı kalmadı. Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki Kafr Malik kasabasına da baskın düzenleyerek Filistinli sivillere saldırdığı bildirildi. Öte yandan, İsrail askerleri El-Halil kenti yakınlarındaki Bekaa bölgesinde tarım arazilerine gitmek isteyen Filistinli çiftçilere müdahale etti.

Ses bombası ve gazla müdahale

Filistinli kaynaklara göre, İsrail askerleri çiftçilerin geçişini engellemek için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahale sırasında birçok kişinin gazdan etkilendiği, bazı çiftçilerin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Filistinli çiftçiler hedefte

Her yıl zeytin hasadı döneminde benzer saldırıların yaşandığı Batı Şeria’da, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Filistinli üreticileri hedef aldığı sıkça rapor ediliyor. Filistin Tarım Bakanlığı, bu saldırıların bölgedeki tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını tehlikeye soktuğunu vurguladı.