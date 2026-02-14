Son Mühür - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kamuoyunda uzun süredir gündemde olan ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesine yönelik düzenleme için adım attı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ün öncülüğünde hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Sigorta primlerini devlet karşılayacak

Teklife göre, yaklaşık 10 milyon olduğu belirtilen ve herhangi bir geliri bulunmayan ev hanımları sosyal güvenlik kapsamına alınacak, sigorta primleri ise devlet bütçesinden karşılanacak. Teklifin gerekçesinde, aile yapısının güçlendirilmesinin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesiyle mümkün olacağına dikkat çekilirken, aile içindeki emeğin sosyal güvenceyle desteklenmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu vurgulandı.

''Annelik desteği''

Teklifte “annelik desteği” başlığı altında yeni bir model de yer aldı. Buna göre Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin, çocukların refah seviyesini yükseltmeyi ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Kreş zorunluluğu geliyor

Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi (kreş) kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları kreş hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek, çocuk başına düşen bakım giderinin yarısı ise devlet tarafından karşılanacak. Kreş bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlere ebeveynlere bakım desteği sağlama yükümlülüğü getirilecek. Teklifin, Meclis komisyonlarında ele alındıktan sonra Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.