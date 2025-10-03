Son Mühür- Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı çiftinin ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, çiftin hayranlarını şaşırtmıştı.

Melisa Sabancı’dan net açıklama

Melisa Sabancı, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak iddiaları doğruladı. Ayrılığın nedenine dair açıklamasında “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

Sessiz veda

Kısa ve net konuşmasının ardından basın mensuplarına teşekkür eden Melisa Sabancı, alandan ayrıldı. Bürsin cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Çift gözlerden uzak yaşamayı seçmişti

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, ilişkilerini genellikle magazin gündeminden uzak sürdürmeyi tercih ediyordu. Bu nedenle ayrılık haberi çiftin yakın çevresi dışında büyük sürpriz etkisi yarattı.