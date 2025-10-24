Son Mühür- Sunucu, oyuncu ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı kahvaltı tabağıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

46 yaşındaki ünlü ismin tabağında yalnızca birkaç çiğ kuruyemiş ve beş adet hap yer alıyordu. Kimileri bu öğünü normal karşılarken, bazı kullanıcılar sağlıksız bulmuş ve eleştirilerini dile getirmişti.

“Olay olsun diye paylaşmadım”

Çağla Şıkel, gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt vermişti: “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor.

Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi.”

Sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Şıkel, paylaşımının doğal bir an olduğunu ve sadece dengeli beslenmeye dikkat çekmek istediğini ifade etmişti.

Jet sörf tutkusu yeniden gündemde

Ünlü manken şimdi de jet sörf tutkusuyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yaz İzmir’in Çeşme ilçesinde motorlu board üzerinde sörf dersleri alan Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte yeni bir deneyime adım atmıştı. Eylül ayında İznik Gölü’nde jet sörf yapan Şıkel, bu kez İstanbul Boğazı’nda aynı heyecanı yaşadı.

“Hayatımın en güzel günlerinden biri”

Boğaz Köprüsü’nün altından jet sörf ile geçmenin keyfini çıkaran Çağla Şıkel, o anları Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel.”

Sörf yaparken moraran bacaklarını paylaştı

Sörfe olan ilgisini sık sık dile getiren Çağla Şıkel, jet sörf öğrenirken yaşadığı küçük kazaları da gizlemedi. Bacaklarının morardığı bir fotoğrafı paylaşan Şıkel, gönderisine şu notu düştü: “Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.”