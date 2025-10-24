Son Mühür- Etkinliğin devam ettiği sırada aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgâr, yelkenlileri zor durumda bıraktı. Bengü’nün bulunduğu tekne, kısa sürede etkisini artıran fırtına nedeniyle sert şekilde sarsıldı. Denizde oluşan dev dalgalarla mücadele eden mürettebat, çevredeki destek botlarının yardımıyla teknenin devrilmesini son anda önledi.

Hortum teknenin üzerinde oluştu

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bengü, yaşadıkları tehlikenin boyutunu sonradan fark ettiklerini belirtti. Ünlü şarkıcı, “İlk başta sert bir yağmur bulutunun içinden geçtiğimizi sanıyorduk. Meğer hortum tam teknemizin üstünde oluşmuş. Çevredeki botlar devrilmemek için yardıma koştu.” ifadelerini kullandı.

“Hayatımın en korkutucu anıydı”

Bengü, olay sonrası takipçilerine yaptığı paylaşımda hem korkusunu hem de şükran duygusunu dile getirdi: “Hayatımın en korkutucu ama aynı zamanda unutulmaz anlarından biriydi. Şükür ki herkes iyi, büyük bir tehlike yaşanmadan atlattık.” dedi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcının fırtına sırasında kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolarda Bengü’nün panik anları ve teknenin dalgalarla mücadelesi dikkat çekti. Olay, Bodrum Cup tarihinin en zorlu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.