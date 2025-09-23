Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden yayımlanan içerikler mercek altına alındı. İnceleme sonucunda, "Soğuk Savaş" programının sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı

Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz, soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İki isim hakkında yapılan işlemlerin ardından dosya savcılığa sevk edildi.

Tutuklama kararı çıktı

Emniyetteki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, her iki isim hakkında da tutuklama kararı verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan “Soğuk Savaş” adlı programda yer alan bir video nedeniyle harekete geçti. Söz konusu görüntülerde, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik ifadeler kullanıldığı ve bu içeriklerin toplumu kışkırtıcı, nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde programın sunucusu Boğaç Soydemir ile programa konuk olarak katılan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, video içeriklerinin “nefret söylemine yol açabilecek ve halkı tahrik edici nitelikte paylaşımlar içerdiğinin tespit edildiği” vurgulandı. Ayrıca, yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.