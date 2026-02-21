Son Mühür / İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamuoyunda tanınmış isimlere yönelik “uyuşturucu kullanımı”, “uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” ve “fuhuş” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyaya “şüpheli” sıfatıyla dahil edilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 16 Şubat’ta ifade vermek üzere çağrılmıştı. Denizli, avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek yaklaşık iki saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Denizli, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na giderek saç ve kan örneği sundu.

"Lal Başkanımız yalnız değildir"

Soruşturmaya ilişkin bir açıklama da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ten geldi. Güç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çeşme Belediye Başkanımız Lâl Denizli, sürecin en başından itibaren hukuka ve şeffaflığa olan saygısıyla hareket etmiş; çağrıldığı anda ifade vermeye gitmiş ve yöneltilen tüm iddiaların asılsız olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Dahası, ortaya atılan çirkin ithamların tamamen aydınlatılması için gerekli her türlü incelemenin yapılmasını bizzat kendisi talep etmiştir. Gerçekler bu kadar nettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iftira siyasetine asla teslim olmayız. Milletimiz de bu kirli siyasi oyunlardan artık bıkmıştır. Sandık geldiğinde milletimiz en net cevabı verecek; biz de ülkemizi yeniden hak, hukuk ve adalet anlayışıyla buluşturacağız. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Lâl Başkanımıza attığınız iftiraların hesabını milletimize vereceksiniz. Lâl Başkanımız yalnız değildir. Önce kendi içinizdeki hukuksuzluklarla yüzleşin, temizliği önce kendi kapınızın önünde yapın.”