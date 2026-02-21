Güzelbahçe’de Denize Sıfır Yatırım. Güzbel Marin

Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin sahil hattında yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacak Güzbel Marin Projesi için ilk adımı attı. Maltepe Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında, denizle iç içe konumda yeni bir sosyal buluşma noktası hayata geçirilecek. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da sahaya çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Maltepe’de yeni yatırım süreci

Başkan Günay, Maltepe Mahallesi’nde uzun süredir beklenen bir yatırımın startını verdiklerini belirtti. Güzbel Marin Projesi kapsamında ilçeye yeni bir market ve kafe kazandırılacağını ifade eden Günay, yatırımın sahil hattına değer katacağını kaydetti.

Projenin, sosyal yaşamı güçlendiren ve denizle bütünleşen bir konseptle planlandığı bildirildi. İlçede kamusal alanların daha aktif kullanılmasını amaçlayan yatırımın, Maltepe sahiline yeni bir kimlik kazandırması hedefleniyor.

Büyükşehir’e teşekkür

Başkan Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Güzelbahçe’ye daha önce kazandırılan Onur Günay Eğitim Kampüsü’nün yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski adı Şirincan Restoran olan alanın da belediyeye tahsis edildiğini belirtti. Bu alanın Güzbel Marin Projesi kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Denizle iç içe sosyal alan

Denize sıfır konumda hayata geçirilecek proje kapsamında Güzbel Marin Cafe ve Güzmar Market hizmete sunulacak. Projenin hem sosyal buluşma noktası oluşturması hem de bölge halkının günlük ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırması planlanıyor. Güzbel Marin Projesi ile birlikte Maltepe sahilinde yeni bir sosyal ve ticari hareketlilik hedefleniyor.