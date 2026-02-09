Son Mühür - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Torbalı’da yaşanan olay üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Olayın yaşandığı alanın TCDD mülkiyetinde ve sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Güç, bu bilginin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasına rağmen konunun siyasi malzeme yapılmasını “faydasız siyaset” olarak nitelendirdi.

“Engellemezseniz İzmir o tesisi yapar”

Katı atık tesisleriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Güç, İzmir’e yapılacak yatırımların önündeki en büyük engelin merkezi idarenin bürokratik oyalamaları olduğunu söyledi. Güç, Dünya Bankası kredilerinden İZSU’nun kuyu açma izinlerine, okul yatırımlarından atık tesislerine kadar pek çok başlıkta sürecin bilinçli şekilde geciktirildiğini ifade etti. İzmirliyi kimin oyaladığının, kimin çözüm ürettiğinin kamuoyu tarafından net şekilde görüleceğini belirtti.

Körfez ve denetim vurgusu

İzmir Körfezi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, İZSU’nun Türkiye’nin en düşük kayıp-kaçak oranına ve en gelişmiş arıtma altyapılarından birine sahip olduğunu hatırlattı. Körfezi kirleten unsurların sanayi deşarjları, arıtmasız işletmeler, Gediz Nehri ve liman faaliyetleri olduğunu belirten Güç, bu alanlardaki denetim sorumluluğunun merkezi idarede olduğunu vurguladı.

“İzmir’e yapılmayan yatırımlar ortada”

Güç, İzmir’e yönelik eleştiriler yapılırken merkezi idarenin yıllardır tamamlayamadığı projelerin görmezden gelindiğini ifade etti. Açıklamasında şu başlıklara dikkat çekti:

7 yıldır tamamlanamayan 2. Çevre Yolu

10 yıldır bitirilemeyen Halkapınar–Otogar Metro Hattı

Yarım bırakılan Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi

Teslimi geciken Aliağa TOKİ konutları

13 yıldır tamamlanamayan Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı

Bu projelerin tamamının merkezi idarenin sorumluluğunda olduğunu belirten Güç, İzmir’e yatırım yapmayan anlayışın bugün eleştiri getirmesinin siyasi samimiyetle bağdaşmadığını söyledi.

“İzmir’de iftira siyaseti değil, hizmet siyaseti var”

Yolsuzluk iddiaları üzerinden siyaset yapılmasına da tepki gösteren Güç, bu tartışmaların geçmişte Ankara’da yaşanan örnekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İzmir’de hizmet üretmeye odaklı bir yönetim anlayışı bulunduğunu vurguladı.

“Bu şehir sahipsiz değil”

Açıklamasının sonunda net mesaj veren Güç, İzmir’i suçlayarak siyaset yapılmasına karşı duracaklarını belirtti. Engellenen her projeyi ve yapılmayan her yatırımı kamuoyuna hatırlatacaklarını söyleyen Güç, İzmir’in hakkını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.