Son Mühür/ Seçil Ünlü - Yoğun yağış ve fırtınanın ardından Seferihisar Belediyesi ekipleri, afetin ilk anından itibaren sahaya çıktı. Vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara eksiksiz yanıt verilirken, ilçe genelinde eş zamanlı temizlik ve müdahale çalışmaları yürütüldü.

Sel ve fırtınadan etkilenen Ürkmez, Doğanbey, Bengiler, Mersinalanı ve Payamlı mahalleleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında çalışmalar gerçekleştirildi.

45 ev temizlendi, 30 evde çalışmalar sürüyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında 45 evin temizlik ve müdahalesi tamamlandı. Selden etkilenen 30 evde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ev içi temizlik, çevre düzenlemesi ve hasar tespit süreçleri sahada koordineli şekilde yürütüldü.

Mercan Sitesi’nde çalışmalar tamamlandı

Selin etkili olduğu bölgelerden Mercan Sitesi’nde temizlik çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle kısa sürede tamamlandı. Büyükşehir ekiplerinin sahaya hızlı müdahalesi, çalışmaların etkin ve koordineli ilerlemesini sağladı.

İZSU ile tam koordinasyon sağlandı

Sel sonrası oluşan su baskınlarına karşı İZSU ekipleriyle eş güdüm içinde çalışıldı. Su tahliyesi, altyapı kontrolleri ve rögar temizlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler 7/24 sahadaydı

Seferihisar Belediyesi Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Evde Destek Birimleri, afet sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Ev temizliği, çevre düzenlemesi ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik birebir destek çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Başkan Yetişkin: Tek bir ihbar cevapsız kalmadı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sel ve fırtına sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaptı. Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerinin sahadaki desteğinin çalışmaları hızlandırdığını belirterek, bugüne kadar 45 evin temizliğinin tamamlandığını, kalan evler için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Seferihisar’da güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini kaydetti.

Teyakkuz sürüyor

Seferihisar Belediyesi, olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinin sürdüğünü, selden etkilenen tüm alanlarda çalışmalar tamamlanana kadar müdahalenin devam edeceğini bildirdi.