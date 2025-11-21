İzmir'in Kiraz ilçesinde, Belediye binası dün gece saat 22.30 sularında bir kişinin taşlı saldırısına uğradı. Güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden bu olayda, binanın camı kırılırken, şüpheli şahıs güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kaçamadan yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güvenlik ve polis ekipleri hızla harekete geçti

Saldırı, Kiraz Belediyesi hizmet binasına gerçekleştirildi. Taşların isabet etmesi sonucu binanın camlarından biri kırılırken, durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesiyle adrese polis ekipleri sevk edildi.

Belediyenin kendi güvenlik personeli ile olay yerine ulaşan emniyet güçlerinin ortak ve hızlı müdahalesi sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren A.B. isimli şüpheli şahıs olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması, olayın daha fazla büyümesini engelledi.

Şüphelinin geçmişte de benzer eylemleri var

Gözaltına alınan A.B. hakkında yapılan ilk incelemelerde, şahsın daha önce de Belediye binasında taşkınlık çıkardığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’u ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yetkililer, saldırının nedenini ve şüphelinin motivasyonunu tam olarak ortaya çıkarmak amacıyla olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütmeye devam ediyor. Belediye binasına yapılan bu saldırı, kamu kurumlarının güvenliği ve yöneticilere yönelik tehditler konusunu yeniden gündeme getirdi.