Eskişehir'de, 30 Ekim Perşembe gecesi düzenlenen "Cadılar Bayramı" etkinlikleri sırasında yaşanan sıra dışı bir olay, yargı makamlarını harekete geçirdi. Boş bira kasaları kullanılarak oluşturulan haç işaretleriyle sokaklarda dolaşan üç kişi hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı işlemi uygulandığı, Eskişehir Valiliği tarafından resmen açıklandı. Söz konusu kişilerin, eylemleri nedeniyle 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında adli süreçle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler harekete geçirdi

Olay, 30 Ekim 2025 Perşembe günü, gece saat 23.00 sularında Eskişehir kent merkezinde meydana geldi. İddialara göre, "Cadılar Bayramı" temalı bir etkinliğe katılım gösteren üç şahıs, halka açık alanda, farklı bir inancın sembolü olan haç işaretini boş bira kasalarını birleştirerek oluşturdu ve bu nesneyle birlikte yaya olarak şehir sokaklarında gezmeye başladı. Bu anlara ait fotoğraflar ve görüntüler, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında hızla yayılarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tepkilere neden oldu.

Valilikten açıklama: Suç kapsamı belirlendi

Görüntülerin yarattığı infial üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatları doğrultusunda emniyet birimleri, kimlikleri tespit edilen üç şüpheliyi yakalama ve gözaltına alma çalışmalarını başlattı. Konuya ilişkin detayları paylaşan Eskişehir Valiliği, yaptığı yazılı basın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin haklarında adli işlemlerin başlatıldığını doğruladı. Valilik açıklamasında, şüphelilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında değerlendirildiği ve bu suçtan işlem yapılmak üzere gözaltına alındıkları ifade edildi.

Valilik açıklamasında kullanılan ifadeler şöyledir: “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır.” Bu gözaltı kararı, toplumsal düzeni ve inanç özgürlüğünü hedef alabilecek davranışlara karşı devletin kararlılığını gösterdi. Gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.