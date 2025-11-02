Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle emniyet teşkilatından erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Korkunç olayda, kahvehane işletmecisi Kasım Özcan (59) ve müşterilerden Aydın Özbakış (37) yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Bu elim hadise, köy sakinleri arasında derin bir şok ve üzüntü yaratırken, zanlının geçmişindeki psikolojik sorunlar olayın boyutunu daha da ağırlaştırdı.

Dehşet anları ve olayın gelişimi

Olay, Cumartesi akşamı saat 21.30 sularında, Coburlar köyündeki yerel kahvehanede meydana geldi. İddialara göre, eski polis memuru Okan Ö., elindeki av tüfeğiyle köy kahvesine gelerek, içerideki masalarda oturan vatandaşlara doğru aniden ve gelişigüzel bir şekilde ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanenin sahibi Kasım Özcan, Aydın Özbakış ile birlikte Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) isimli iki kişiye isabet etti. Yaralananlar acılar içinde yere yığılırken, kan gölüne dönen kahvehanede büyük bir panik yaşandı. Saldırgan Okan Ö., olayın ardından hızla kendi aracına binerek köyden uzaklaştı. Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve polis gücü yönlendirildi.

İki can kaybı ve yaralıların durumu

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, derhal ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan kahvehane işletmecisi Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, hastanede doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Gökhan G. ve Hüseyin G.'nin tedavileri ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde devam ediyor; hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Bu üzücü kayıplar, Çaycuma ve Coburlar köyünü yasa boğdu.

Zanlı teslim oldu: Soruşturma başlatıldı

Olayın hemen ardından kaçan şüpheli Okan Ö.'nün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı bir takip başlattı. Ancak arama çalışmaları devam ederken, şüpheli Okan Ö. beklenmedik bir şekilde Çaycuma Adliyesi'ne gelerek, tanıdığı bir polis memuru aracılığıyla yetkililere teslim oldu. Böylece şüphelinin yakalanma süreci, teslim olmasıyla sonlandı. Saldırıda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği de jandarma ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde ele geçirildi. Zanlının, daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle polislik mesleğinden erken yaşta emekliye ayrıldığı bilgisi edinildi. Jandarma Komutanlığı, bu elim çifte cinayet olayıyla ilgili çok yönlü ve derinlemesine bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, saldırının nedeni ve zanlının psikolojik durumu üzerindeki etkileri başta olmak üzere tüm detayları aydınlatması bekleniyor.