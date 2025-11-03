Bornova’da Cadılar Bayramı etkinliği sonrası fenalaşarak yaşamını yitiren Alp S’nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenaze, Karşıyaka’daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’ne getirildi. Anne ve baba başta olmak üzere aile fertleri ve yakınlar tabutun başında büyük üzüntü yaşadı. Genç, ikindi namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Market sahibi adli kontrolle serbest kaldı

Olay kapsamında gözaltına alınan market sahibi G.Y, emniyet işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Kazımdirik Mahallesi’nde 1 Kasım akşamı düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine katılan Alp S, bir süre sonra fenalaştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Alp S. ve arkadaşlarının etkinlik öncesinde marketten alkol ve enerji içeceği aldıklarını belirledi. Gençlerin içecekleri tüketmelerinin ardından etkinliğe geçtiği, Alp S’nin burada fenalaştığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.