Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde boş bir arazide yeni doğmuş bir kız bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin göbek bağının henüz kesilmiş olması, olayın kısa süre önce meydana geldiğini ortaya koydu.

Şüpheli ölüm: Göbek bağı yeni kesilmişti

Edinilen bilgilere göre, olay Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında yaşandı. Bölgede yürüyen vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durumu hemen jandarmaya bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede bebeğin göbek bağının yeni kesilmiş olduğu tespit edildi.

Bebeğin cansız bedeni morga kalldırıldı

Sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.