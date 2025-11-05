Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye’deki model yelpazesini iki yeni SUV ile büyüttü. Marka, sportif elektrikli D-SUV modeli SEALION 7 ve şehir içi kullanım odaklı kompakt SUV ATTO 2’yi Türkiye’de ilk kez görücüye çıkardı.

SEALION 7’nin Türkiye lansmanı İstanbul’da yapıldı

BYD SEALION 7’nin Türkiye tanıtımı, 5 Kasım’da İstanbul’da özel bir lansmanla gerçekleştirildi.

Markanın “Okyanus Serisi”nin yeni üyesi olan model, DOLPHIN, SEAL ve SEAL U’nun ardından Türkiye yollarına çıkan dördüncü araç oldu.

Lansmana özel açıklanan Türkiye fiyatları şöyle:

- Arkadan itişli versiyon (160 kW): 2 milyon 389 bin TL

- Dört çeker versiyon (390 kW): 3 milyon 939 bin TL

Kasım ayına özel bu fiyatların, modelin piyasaya hızlı bir giriş yapmasını hedeflediği belirtiliyor.

EuroNCAP’ten 5 yıldız: Güvenlik ön planda

SEALION 7, BYD’nin globaldeki yeni nesil tasarım çizgisini yansıtırken, güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor.

Model, bağımsız çarpışma test kuruluşu EuroNCAP’ten 5 yıldız alarak sınıfında iddialı bir konuma yerleşti.

Aynı etkinlikte BYD ATTO 2 de ilk kez tanıtıldı

Lansmanda tanıtılan bir diğer model ise tamamen elektrikli kompakt SUV BYD ATTO 2 oldu.

Modern tasarımı, şehir içi kullanım için ideal boyutları ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken ATTO 2, Aralık ayında BYD bayilerinde satışa sunulacak.

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun: “Her iki model de Türkiye’ye özel çözümlerle geliyor”

Tanıtım etkinliğinde konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin Türkiye pazarına özel olarak şekillendirildiğini belirtti.

Ergun’un açıklamalarından öne çıkanlar:

- SEALION 7, Kasım ayının üçüncü haftasında bayilerde olacak.

- 160 kW’lık arkadan itişli versiyon Türkiye için özel üretildi ve vergi avantajı sağlıyor.

- 390 kW’lık dört çeker versiyon ise performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.

- ATTO 2, 4,3 metreyi aşan boyutuyla B-SUV segmentinin sınırlarını zorluyor.

- Geniş iç hacim, akıllı teknolojiler ve pratik şehir içi kullanım ATTO 2’nin temel hedefleri.

BYD’nin e-Platform 3.0 teknolojisi her iki modelde de standart

Hem SEALION 7 hem de ATTO 2, BYD’nin gelişmiş e-Platform 3.0 altyapısıyla geliyor.

Bu platform:

- Batarya verimliliğini artırıyor,

- Şarj süresini kısaltıyor,

- Araç içi bağlantı kabiliyetlerini güçlendiriyor,

- BYD Mobil Uygulaması sayesinde uzaktan kontrol imkânı sunuyor.

SEALION 7 – ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans

- 160 kW arkadan itişli versiyon

- 0–100 km/s hızlanma: 7,8 saniye

- WLTP menzil: 440 km

Batarya ve şarj

- 71,8 kWsa batarya

- AC 11 kW şarj: 7,5 saatte tam dolum

- DC 150 kW hızlı şarj: %30’dan %80’e 20 dakika

ATTO 2 – ÖNE ÇIKAN DONANIMLAR

Tasarım ve yapı

- Ejderha yüzü tasarım dili

- Kompakt gövde – şehir içi için yüksek çeviklik

- Yüksek sürüş pozisyonu

İç mekân ve teknoloji

- 12,8 inç dönebilen dokunmatik ekran

- 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi

- 15W kablosuz şarj ünitesi

- Isıtmalı vegan deri koltuklar

- Isıtmalı direksiyon

- Panoramik cam tavan

- Elektrikli katlanabilir yan aynalar

- Geniş iç hacim ve zengin standart donanım

BYD Türkiye’de elektrikli SUV rekabetini kızıştırıyor

Yeni modelleriyle ürün gamını genişleten BYD, hem uzun menzil isteyen kullanıcıları hem de şehir içi pratikliği tercih edenleri hedefliyor. SEALION 7 ve ATTO 2 ile marka, Türkiye’de hızla büyüyen elektrikli SUV pazarında rekabeti daha da üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.