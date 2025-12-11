Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Ebru Gülan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak", "kabul etmek veya bulundurmak" ve "yer temin etmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve suçun vasfını dikkate alarak Gülan hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın Detayları ve Suçlamalar

Dosya kapsamında Ebru Gülan'ın, soruşturmanın diğer kilit isimleri Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin organize bir şekilde uyuşturucu madde temini ve kullanımı için ortam sağladıkları belirtildi. Gülan'ın da bu organizasyon içinde yer aldığı ve suç fiillerine iştirak ettiği öne sürüldü.

Operasyon, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında medya sektöründen tanınan simaların bulunması, olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu. Tutuklanan dört ismin yanı sıra, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay gibi diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ebru Gülan Kimdir?

Ebru Gülan, İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda "ünlüler operasyonu" olarak da anılan uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldi. Hakkında kamuya açık kaynaklarda detaylı biyografik bilgi bulunmamakla birlikte, soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüphelilerle yakın ilişki içinde olduğu belirtildi. Özellikle soruşturmanın medya ayağındaki isimlerle olan bağlantısı ve olaydaki rolü nedeniyle yargı sürecinin odağındaki isimlerden biri oldu. Gülan, 2025 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon sonucunda Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.