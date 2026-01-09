Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ekol TV ile ilgili olarak harekete geçti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın kapsamında ise; Ekol TV’nin para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri olduğu öğrenilirken, bazı mali işlemlere yönelik ise inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, savcılık tarafından kanalın kuruluş tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen tüm ortaklık ve finansal ilişkilerin de detaylı biçimde incelemeye alındığı öğrenildi.

Ersan Şen iddiaları reddetti!

Prof. Dr. Ersan Şen, yaşanan gelişmeyle ilgili olarak Odatv'ye açıklamalarda bulundu. İddiaları reddeden Şen, "Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce yayın hayatına son vermişti!

İki yıl boyunca yayın faaliyetlerini sürdüren Ekol TV, ekonomik sıkıntıları sebep göstererek yayın hayatına son vermeye yönelik bir karar almıştı.