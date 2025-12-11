Buz Sporları Salonu’nda Yangın Senaryosu, Eshot’ta Tahliye Tatbikatı

Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda olası afetlere hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Senaryoya göre İzmir’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salon içerisindeki personel “çök–kapan–tutun” yöntemiyle kendini korudu ve raflardan düşen malzemelere karşı önlem aldı.

Sarsıntı sona erdiğinde acil durum ekiplerinin yönlendirmesiyle bina tahliye edildi. Tahliye sürecinde çay ocağının elektrik aksamında yangın çıktığı belirlendi. Yangın alarmı devreye alındı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İlk müdahale acil durum ekipleri tarafından yapıldı. Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu tespit edildi.

Eksik personelden biri çay ocağında yaralı halde bulunarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Diğer personel ise binanın ikinci katında mahsur kaldı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çay ocağındaki alevleri kontrol altına aldı ve mahsur kalan personeli merdivenli araç ile güvenli şekilde tahliye etti.

Tatbikatlarda tüm birimler koordineli şekilde çalıştı

Tatbikat boyunca İtfaiye, Afet İşleri, sağlık ekipleri ve acil müdahale birimleri eş zamanlı görev yaptı. Ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla tüm prosedürler sahada birebir uygulandı.

Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde yangın kontrol altına alındı

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde yapılan tatbikatta senaryoya göre 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası merkez ambarın elektrik sisteminde yangın meydana geldi. Yangın hızla büyüyünce ambar şube müdürü alarmı çalıştırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapıldı.

Tesisin acil durum ekipleri alevlere ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Arama-kurtarma faaliyetlerinde bir personelin içeride mahsur kaldığı tespit edildi. Yaralı personel bulunduğu yerden çıkarılarak AKS ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.