Son Mühür - IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası, İtalya’nın Cavazzo Gölü’nde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlendi. 4.5 derece sıcaklıktaki suda yarışan Bengisu Avcı, 1 millik (yaklaşık 1.609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede tamamladı. Bu dereceyle 10 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda altın madalya kazanıldı.

Türkiye rekoru İzmirli sporcudan

Avcı, 24.35’lik dünya rekoruna yaklaşan performansıyla 1 mil buz yüzme kategorisinde Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Türkiye yüzme tarihinde bugüne kadar buzda 1 mil yüzen yalnızca iki sporcu bulunurken, Bengisu Avcı bu başarıyı elde eden üçüncü sporcu oldu.

Skorlar için 5 derecenin altı şartı

Şampiyonada yarışların geçerli sayılması için su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartı aranıyor. Sporcular göle girmeden önce su sıcaklığı resmi ölçümlerle tespit ediliyor ve parkur bu koşullara göre onaylanıyor. Şampiyonada mücadelesi süren Bengisu Avcı, hafta sonunda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de yarışacak.

Uluslararası başarılarla dolu bir kariyer

Avcı, geçen yıl İtalya-Molveno’da düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 200 metre karışıkta 25–29 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya aldı, 100 metre kelebekte birinci oldu ve dünya üçüncülüğü elde etti.

2024 yılında Hollanda’nın Amsterdam kentindeki IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda ise 1000 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada birincilik kazandı. 4x50 metre bayrak yarışında Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte altın madalyaya ulaştı.

“Buz yüzme bambaşka bir meydan okuma”

OCEAN’s 7’yi AXA Türkiye “Değerler Ortağı” olarak “Gelecek neden bir risk olsun ki!” mottosuyla tamamlayan Bengisu Avcı, buz yüzme serisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Okyanus geçişinde karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediliyor. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar giderek zorlaşıyor. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor. AXA Türkiye ile birlikte buzullardaki erimeyi odağımıza alarak yola çıktık. Buz yüzme serisi bu yıl farklı noktalarda devam edecek.”