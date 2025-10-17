AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye’de birçok iş kolunu yakından ilgilendiriyor. Teklife göre, bugüne kadar yalnızca ruhsat aşamasında alınan bazı harçlar artık yıllık hale getirilecek ve büyükşehirlerde iki katı oranında uygulanacak.

Düzenlemenin amacı: Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaleti

Kanun teklifinin gerekçesinde, “vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi” hedeflerinin öne çıktığı vurgulandı. Teklif, vergi mevzuatının yeniden düzenlenmesini ve devlet gelirlerinin sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyor.

Sağlık kuruluşları ve kuyumcular yıllık harç ödeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce harca tabi olmayan birçok iş kolu yıllık harç ödemek zorunda kalacak.

Bu kapsamda;

Özel sağlık kuruluşları,

Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

Veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri,

Hayvan hastaneleri,

Kuyum, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler,

Kıymetli maden kuruluşları

ile ticari havayolu işletmeleri yıllık harç ödeyecek.

Büyükşehirlerde harçlar iki kat uygulanacak

Nüfusu 30 bini aşmayan ilçeler hariç olmak üzere, büyükşehir statüsündeki illerde bu harçlar iki katı olarak tahsil edilecek. Buna göre:

Kuyum ticareti yetki belgesi: Her yıl 30 bin TL, büyükşehirlerde 60 bin TL

İkinci el motorlu kara taşıtı yetki belgesi: Her yıl 20 bin TL, büyükşehirlerde 40 bin TL

Taşınmaz ticareti yetki belgesi: Her yıl 20 bin TL, büyükşehirlerde 40 bin TL

Muayenehane uygunluk belgesi: Her yıl 20 bin TL, büyükşehirlerde 40 bin TL

Özel poliklinik ruhsatı: Her yıl 30 bin TL, büyükşehirlerde 60 bin TL

Tıp merkezi ruhsatı: Her yıl 50 bin TL, büyükşehirlerde 100 bin TL

Ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri: Her yıl 20 bin TL, büyükşehirlerde 40 bin TL

Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri: Her yıl 30 bin TL, büyükşehirlerde 60 bin TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri: Her yıl 40 bin TL, büyükşehirlerde 80 bin TL

Veterinerler ve havacılık sektörüne özel harçlar

Veterinerlik alanında ve havacılık sektöründe uygulanacak yıllık harçlar ise sabit tutarlarla belirlendi:

Veteriner muayenehane ruhsatı: 10 bin TL

Veteriner poliklinik ruhsatı: 20 bin TL

Hayvan hastanesi ruhsatı: 40 bin TL

Kıymetli maden rafinerisi kuruluş izni: 7,5 milyon TL

Kıymetli maden rafinerisi faaliyet izni: Yıllık 7,5 milyon TL

Kıymetli maden aracı kurum faaliyet izni: Yıllık 5 milyon TL

Havacılık sektöründe de yeni düzenleme

Yeni harç sistemi havacılık işletmelerini de kapsıyor. Buna göre:

Tarifeli veya tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler: 2 milyon TL

Sadece tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı yapanlar: 1,5 milyon TL

Sadece yük taşımacılığı yapan işletmeler: 1 milyon TL

Hava taksi işletmesi ruhsatı: 500 bin TL

Genel havacılık işletme ruhsatı: 100 bin TL

Ekonomik denge ve gelir artışı hedefleniyor

AK Parti’nin teklif ettiği düzenleme, özellikle büyükşehirlerde ekonomik faaliyetlerin yoğunluğuna paralel olarak harç gelirlerini artırmayı ve vergi sisteminde denge sağlamayı amaçlıyor. Teklifin yasalaşması halinde, birçok sektörde yıllık ödeme yükümlülüğü başlayacak.