Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sanatsal çeşitliliğini zenginleştirecek sıra dışı bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle organize edilen bu özel etkinlik, İzmirlilere blues müziğin ruhu dinlendiren ritimlerini, büyüleyici İzmir Körfezi manzarası eşliğinde deneyimleme fırsatı sunacak. Bu yeni konsept, İzmir’in sanat takvimine özgün bir soluk getirerek, kent sakinlerinin sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Deniz ve müziğin ahenkli buluşması, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Tarih ve yer belli oldu: Bergama vapuru hazırlanıyor

Müzikseverler, 17 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek bu büyülü yolculuğa çıkmaya davet ediliyor. Etkinlik için belirlenen toplanma noktası Konak İskelesi olup, Bergama Vapuru saat tam 19.00’da körfez sularına doğru hareket edecek. Körfezin serin ve tazeleyici esintisinin, blues müziğin sıcak ve içten melodileriyle harmanlanacağı gecede, sahne performansını üstlenecek grup ise sevilen isim “The Old Ramblers” olacak. Grup, repertuarındaki güçlü blues ezgileriyle katılımcılara keyifli ve akılda kalıcı bir akşam yaşatacak.

Bilet ve organizasyon detayları

Sanatseverler, bu özel geceye katılım biletlerini bubilet.com.tr adresi üzerinden kolaylıkla temin edebilecekler. Bilet alım işleminin ardından, mobil cihazlara gönderilecek SMS içerisindeki link aracılığıyla QR kodlu Biniş Kartı edinilmesi gerekiyor. Bilet fiyatları ise tek fiyat olarak belirlenmiş ve kişi başı bilet fiyatı 1100 TL. Gemiye girişler bu dijital kart okutularak sağlanacak. Organizasyonun sorunsuz ve keyifli ilerlemesi amacıyla bazı kurallar da belirlendi. Etkinlik süresince Bergama Vapuru içerisinde katılımcılara yönelik kapsamlı yiyecek ve içecek hizmeti sunulacak. Ancak, organizasyon güvenliği ve düzeni gereği, dışarıdan herhangi bir yiyecek veya içeceğin gemiye kabul edilmeyeceği önemle duyuruldu. Bu organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanatı şehrin farklı noktalarına yayma misyonunun en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor ve blues tutkunları için takvimlerde işaretlenmesi gereken özel bir gün olarak öne çıkıyor.