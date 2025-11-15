Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) hakkında 305 milyon TL’lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine yönelik başlattığı haciz işlemleri, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararıyla karşılaştı. Mahkemenin kararı sonrası belediye, İZOTAŞ’ın haksız işgalci statüsünde bulunduğunu ve toplam 348 milyon TL’lik borcun söz konusu olduğunu belirterek, farklı dosyalarda alınan çelişkili mahkeme kararlarına itiraz edeceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Otogarı’nın İZOTAŞ tarafından haksız işgali nedeniyle başlattığı “ecrimisil bedellerinin tahsiline yönelik işlemler” hakkında bir mahkememizce yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 4,5 milyon hemşehrimizin hakkını korumak adına, yıllardır şehrin gündeminde olan bu kronik sorunun çözümü için yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bununla birlikte bir kez daha hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekmek istediğimiz bazı noktalar bulunmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yani kamuya ait İzmir Otogarı’nı 1997’den bu güne dek halen işleten İZOTAŞ firmasının kullanım süresi 2023 yılında sona ermiştir. İşletmecinin kullanım süresinin uzatılmasına ilişkin talep ve davası ise kabul edilmemiştir. İZOTAŞ firması, 2024 yılı başından itibaren İzmir Otogarı’nı “haksız işgalci” statüsü ile kullanmaktadır ve buradan gelir elde etmektedir.

İZOTAŞ firmasının ecrimisil nedeni ile belediyemize borcu 327 milyon TL’dir. Firmanın yine sözleşmeden kaynaklanan yaklaşık 21 milyon TL borcu için de icra işlemleri devam etmektedir.

Belediyemizin, İZOTAŞ firmasının İzmir Otogarı’ndaki haksız işgaline son verilmesi talebiyle hukuki girişimde bulunması konusunda bir mahkememizce tahliyeyi “ihtiyati tedbir kararı” verilmiştir; bugün de, İZOTAŞ firmasının haksız işgali ile Otogar’dan elde ettiği gelirlerin belediyemizce 6183 sayılı kanun kapsamında haczen el konulması bir başka mahkememizin yürütmenin durdurulması kararı ile durdurulmuştur.

Bugün yürütmenin durdurulması kararı veren/aynı mahkemenin bir başka dosyasında üç ay önce yine aynı işgalci İZOTAŞ firmasının aynı tip ecrimisile yönelik yürütmenin durdurulması talebi reddedilmişti ve istinaf talepleri de geri çevrilmişti. Aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı mahkemenin farklı iki kararının mevcudiyeti dikkate alınarak itirazlarımız yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tek amacı, şehrimizin ve belediyemizin hakkını savunmaktır, adı geçen şirketin işgalci tutumu, otogarı iyileştirmek için çalışma yapılmasına da engel oluşturmaktadır.

Sabırla ve kararlılıkla, hukuka uygun olarak iş ve işlemler belediyemiz tarafından yürütülecek ve İzmir Otogarı süreç sonunda İzmirli hemşehrilerimizin taleplerine uygun şekilde düzenlenmiş olacaktır. Saygılarımızla duyurulur…"