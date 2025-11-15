Son Mühür- ATA Parti İzmir İl Başkanı Resül Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın umre ziyaretiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kara, partisi olarak hiçbir kişinin inancını siyasete alet etmeyeceklerini belirterek, inancın arkasına saklanarak sorumluluklardan kaçanlara da sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Belediye yönetiminde şeffaflık beklentisi

Kara, basına yansıyan bilgilere göre Tugay’ın umreye çıktığını ve CHP üst yönetimi ile belediye bürokratlarının bu durumdan sonradan haberdar olduğunu kaydetti. Başkanın dini tercihlerinin kendisine ait özel bir alan olduğunu dile getiren Kara, ancak herhangi bir ibadetin yerine getirilmesinden önce kişinin sorumluluklarını tamamlaması ve etrafındaki insanlarla hesaplaşması gerektiğini vurguladı.

Çevre ve kent sorunları ön planda

İzmir’in çevre sorunlarına dikkat çeken Kara, Körfez’in kokusunun şehrin birçok noktasına yayıldığını ve denizin renginin kahverengiye döndüğünü belirtti. Çevresel problemlerin görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını ifade eden Kara, vatandaşların belediyenin uygulamalarının yaşamlarını zorlaştırdığını sıkça dile getirdiğini söyledi.

İbadet ve toplumsal hesaplaşma

Kara, ibadetin samimiyet, yüzleşme ve helalleşme gerektirdiğini belirterek, şehrin sorunları büyüyorken yapılan umre ziyaretinin ne İzmirlinin vicdanında ne de ibadetin özünde karşılık bulacağını savundu.

Şehrin sorunlarını örtmek değil çözmek gerek

Son olarak Kara, ATA Parti olarak İzmir’in sorunlarının ertelenmesine göz yummayacaklarını ifade ederek, “İzmir’in kokusu rüzgârla dağıtılabilir, fakat İzmirlinin yüreğine sinen rahatsızlığı gidermek için sorumluluk almak gerekir. Biz, bu şehrin sorunlarını örtmek için değil çözmek için buradayız” dedi