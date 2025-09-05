Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de kent içi ulaşımında demiryolu sisteminin ana omurgalarından biri olarak hizmet veren ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de ortakları arasında yer aldığı İZBAN A.Ş. için sermaye artışı kararı alınacak. Bu karar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketteki mevcut yüzde 47’lik payının korunması amacıyla, 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılması meclis gündeme geldi.

Söz konusu sermaye artışıyla ilgili hazırlanan önerge, Eylül ayı olağan meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulacak.

90 DAKİKA UYGULAMASININ KALKMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma hakkının kaldırılması, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Uygulamanın sona ermesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebiyle gerçekleşmişti. Vatandaşlar, artan ulaşım maliyetleri karşısında uygulamanın kaldırılmasını eleştirirken, alınan bu karar ile belediyenin İZBAN'a yaklaşımı yeniden tartışmaya açıldı.

Söz konusu önerge ise şu şekilde;

"Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin 28/08/2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payımıza düşen (%47’sine tekabül eden) 470.000.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve İştirakler Dai.Bşk.E.2656338)"