Son Mühür- İzmir’de kamu ve iş dünyası, bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için bir araya geldi. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Borsası (İTB), önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Borsa binasında yapılan törende yeni medya düzeni, kurumsal iletişim stratejileri ve yanıltıcı içeriklerle mücadele konularında beraber hareket etme kararı alındı.

Törene İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve her iki kurumun idari kadrosu katıldı.

Yanlış ve yanıltıcı bilgi hızla yayılıyor

İmza töreninin sonrasında İTB Nisan Ayı Meclis Toplantısı’na konuk olan Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, meclis üyelerine verilerden bahsetti.

İnternet çağında bilginin yayılma hızına vurgu yapan Yüksel, gerçekleştirilen araştırmaların acı bir gerçeği ortaya koyduğunu belirtti. Yanlış ve yanıltıcı bilginin doğru habere oranla 6 kat daha hızlı yayıldığından bahsetti.

Bu hızın yalnızca insanları değil, kurumsal ve ticari hayatı da tehlikeye soktuğunu vurgulayan Yüksel, dezenformasyonun şirketler üzerinde yıkıcı itibar kayıplarına ve manipülasyonlara yol açabileceği konusunda iş dünyasını uyardı.

En büyük küresel sorun yapay zeka destekli dezenformasyon

Konuşmasında teknolojik dönüşümden de bahseden Yüksel, önümüzdeki 10 yılın en büyük küresel sorunlarımdan birinin yapay zeka destekli dezenformasyon olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın manipülasyon ve siber saldırı sebebiyle kullanılmasının ekonomik sorunları tetikleyebileceğini belirten Yüksel, şu noktaların altını çizdi:

Medya okuryazarlığı: Bireylerin yanıltıcı içerikleri ayırt edebilmesi artık bir tercih değil, zorunluluk.

Aktif mücadele: Meslek örgütleri ve büyük sanayi kuruluşları, kurumsal iletişim kanallarını profesyonelleştirerek sağlıklı bilgi akışını doğrudan yönetmeli.

Hızlı adaptasyon: Son 3 yılda yayımlanan 204 dezenformasyon bülteni, değişen gündeme karşı dikkatli olunduğunun bir göstergesi.

"Ticari yapılar ciddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor"

Kurumsal iletişimin yalnızca bir halkla ilişkiler faaliyeti olmadığını, bir savunma sistemi olduğunu dile getiren Yüksel, "Doğru iletişim kanalları kurulmadığında, ticari yapılar ciddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Paydaşlarla kurulan bağ ne kadar sağlamsa, kriz yönetimi de o kadar başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye krizlere karşı bağışıklı

Toplantıda söz alan İTB Başkanı Işınsu Kestelli ise dünya ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel risklere değindi.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini kabul eden Kestelli, Türkiye’nin en büyük avantajının adaptasyon gücü olduğunu vurguladı. Toplantı, iş birliğinin anısına gerçekleştirilen hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle bitirildi.