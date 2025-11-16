İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin kamusal alanlara erişimini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Çeşme Belediyesi’nin Alaçatı’daki ek hizmet binasına iki yıldızlı kırmızı bayrak verdi. Böylece 2025 yılı kasım ayı itibarıyla İzmir genelinde kırmızı bayrak ile tescillenen mekân sayısı 96’ya yükseldi.

Törende kırmızı bayrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz ve engelli yurttaşların katılımıyla teslim edildi. Alaçatı’daki ek hizmet binası, erişilebilirlik kriterlerinin önemli bir bölümünü karşılayarak iki yıldız almaya hak kazandı.

Engelsizmir sürecinin önemli bir parçası

Engelsizmir 2013 Kongresi’nin çıktıları arasında yer alan kırmızı bayrak uygulaması, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde ilk kez İzmir’de hayata geçirilen bir çalışma. Kamuya açık özel veya kamuya ait açık-kapalı alanlar ile ulaşım araçları, erişilebilirlik standartlarını karşılamaları halinde kırmızı bayrak ile ödüllendiriliyor. Bu uygulama, hem farkındalığı artırmayı hem de kent genelinde engelliler için daha erişilebilir alanlar oluşturmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar İzmir’de 96 mekân, kriterleri karşılayarak kırmızı bayrak almaya hak kazandı.

Üç yıldıza kadar belgelendirme

Kırmızı bayrak almak isteyen kurum ve işletmeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunuyor. Ardından Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu’na bağlı “Denetleme Komitesi”, mekânı yerinde inceleyerek detaylı bir rapor hazırlıyor.

Kriterlere göre verilen yıldızlar şöyle:

%60 uygunluk: 1 yıldız

%75 uygunluk: 2 yıldız

%90 uygunluk: 3 yıldız

Komite, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın erişilebilirlik kriterlerini esas alan tespit formlarını kullanıyor.

Amaç kent çapında erişilebilirlik

Kırmızı bayrak uygulaması, yalnızca bir ödüllendirme sistemi değil; aynı zamanda kurumları erişilebilirlik konusunda teşvik eden bir mekanizma. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun vadede kent genelinde erişilebilirliğin standart haline gelmesini, tüm kamusal alanların engelliler için erişilebilir hâle getirilmesini hedefliyor.

Alaçatı’daki ek hizmet binasının iki yıldız alması, ilçelerde de erişilebilirlik bilincinin güçlendiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.