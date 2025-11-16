Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) koordinasyonunda yürütülen çalışma, gönüllü vatandaşların kent yönetimine doğrudan dahil olduğu yeni bir katılım modeli sunuyor. AB destekli IMPETUS projesi kapsamında hayata geçirilen programda, şeffaf bir seçim süreciyle belirlenen 17 kent denetçisi; çevre, hijyen ve yeşil alanların korunması gibi başlıklarda saha tespitlerine başladı. İlk etapta Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca’da belirlenen noktalarda incelemeler yapıldı. Denetçiler; Kültürpark, Kordon, Hasanağa Bahçesi, Bostanlı ve İnciraltı Kent Ormanı’nda gözlemlerde bulundu.

Kentsel veriyi yurttaş üretiyor

Projenin fikir ekibinde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Pelin Özden, çalışmanın yenilikçi yapısını anlatarak, yurttaş biliminin ön planda olduğu bir süreç yürüttüklerini belirtti. Kent denetçileri, çevresel ve kültürel mirasla ilgili tespitlerini üzerlerindeki kamera sistemleriyle kaydediyor. Görüntülü ve sesli kayıtlar tutanaklara dönüştürülerek zabıta ekipleriyle paylaşılıyor. Özden, “Aşağıdan yukarıya veri üretimi yapılan özgün bir süreç oluşturduk. 2 bin 911 başvuru arasından açık ve şeffaf bir yöntemle seçim gerçekleştirildi” dedi.

“Vatandaşın da sorumluluk alması gerekiyor”

Uygulamaya katılan Aleyna Polater, projenin kendisine kent yönetiminin işleyişini daha yakından tanıma imkânı sunduğunu ifade ederek, vatandaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 60 yıldır İzmir’de yaşayan Şaban Öngören ise kentin birçok noktasında karşılaştığı sorunları ilgili birimlere iletebilmek için projeye başvurduğunu aktararak, denetçi sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

AB finale kalan tek kent projesi

Kent Denetçileri uygulaması, Avrupa Birliği tarafından desteklenen IMPETUS Programı’na yapılan 509 başvuru arasında ilk 20 proje arasına girerek finale kalmayı başardı. Program, Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından İZQ Girişimcilik Merkezi’nde tanıtılmış; gönüllü denetçiler noter huzurunda yapılan kura ve mülakat süreciyle belirlenmişti. Proje, çevre kirliliği, kentsel hijyen ve yeşil alanların korunması gibi konuların doğrudan sahada vatandaşlar tarafından tespit edilmesini amaçlıyor.

Sürdürülebilir kent politikasına katkı

Uygulama, çevre ve iklim konularında farkındalığı artırırken yurttaşların sürdürülebilirlik çalışmalarına aktif katılımını destekliyor. Kentte çevresel veri üretimi güçlenirken, yurttaşlar çevre hakkı ve sağlıklı kent hedeflerine yönelik süreçlerde daha görünür hale geliyor.

Süreci çok sayıda birim birlikte yürütüyor

Program, İZPA’nın öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Zabıta, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma, Sağlık İşleri, Bilgi İşlem, Basın-Yayın ve Kent Tarihi ve Turizm birimlerinin yanı sıra Hukuk Müşavirliği ve İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi de süreçte aktif görev alıyor. Çok birimli koordinasyonla sürdürülen proje, Türkiye’de bu kapsamdaki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.