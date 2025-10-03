Son Mühür / Atakan Başpehlivan Balçova Belediye Meclisi Ekim ayı olağan birinci oturumu Başkan Onur Yiğt’in öncülüğünde meclis salonunda gerçekleşti. Sakin atmosferde gerçekleşen mecliste oylanan önergeler oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Önergeler oy birliğiyle kabul edildi

Hızlı ve oy birliği ile tamamlanan birinci oturumun sonunda başkanlıktan ve meclis üyelerinden önerge verilmezken, müdürlüklerden gelen önergelerin hepsi AK Partili ve CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek, komisyonlara sevk edildi. Ek gündem yoluyla meclis oylamasına gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Balçova’ya otobüs hibesi ile ilgili önerge oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci oturumun tarihi açıklandı

2026 mali yılı performans programına ilişkin önerge bir sonraki meclis oturumunda görüşülmek üzere komisyonlara gönderilirken, aynı şekilde performans esaslı gelir gider bütçesine ilişkin önerge de oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. Meclis sonunda bir sonraki oturumun yoğun geçeceğini belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Ekim ayı ikinci oturumunun 14 Ekim’de yapılacağını duyurdu.