Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlattığı “performans ve verimlilik” odaklı uygulamalar kapsamında işçilerin açığa alınması devam ediyor. Daha önce DİSK’e bağlı 200’ün üzerinde işçi şirketlerine iade edilmiş, sonrasında ise belediye iştiraklerinde görev yapan yaklaşık 30 güvenlik personeli açığa alınmıştı.

İZENERJİ AŞ’ye bağlı güvenlik görevlilerinin izin işlemleri geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlük binası önünde yapılmıştı. Ancak uygulamanın genişleyerek sürdüğü öğrenildi. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik personeli, “Şu an 530 güvenlik görevlisi çıkarıldı. 145 temizlik personeli ve 3 bin ofis çalışanının da çıkarılacağı söyleniyor” iddiasında bulundu.

"GECELERİ GÜVENLİK YOK"

Personelin aktardığına göre belediyede geceleri bazı birimlerin kapatılması gündemde. Cemevleri, mezbahalar, Kiliseler, Masalevi ve farklı birimlerin geceleri kapatılmasıyla hizmetlerin aksadığı ve güvenlik personellerinin olmamasıyla vatandaşların mağduriyet yaşadığı öne sürüldü. Güvenlik görevlisi, “Geceleri cemevlerinde güvenlik yok. Cenaze geldiğinde insanlar cenazelerini koyamıyor. Belediyenin mezbahasında tonlarca et var, elektrik kesildiğinde sabaha kadar bozulma riski var” dedi.

“HAVUZ SİSTEMİNDE BEKLETİLİYORUZ”

Açığa alınan işçilerin ‘havuz sistemi’ adı altında belirsizliğe sürüklendiğini belirten personel, “Şu anda çalışmıyoruz, başka bir işe de giremiyoruz. Havuzda bekletiyorlar ama ne kadar süreceği belli değil. Sorunlu çalışanlar değil, 10–15 yıldır görev yapanlar çıkarılıyor. 5–6 ay önce işe girenler ise kalıyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işten çıkarmaları ve açığa almaları sürerken, belediye çalışanları ve aileleri endişeyle gelişmeleri takip ediyor.

Bazı birimlerde çalışan ve havuzda bekleyen personellerin listesi şu şekilde;

