İzmir’in Gaziemir ilçesinde zabıta ekipleri, dilenirken yakaladıkları 58 yaşındaki İ.P.’nin üzerinden 270 lira nakit para buldu. Dilenci, paraları yarım saat içinde topladığını ifade etti.
Zabıta Ekiplerinin Operasyonu
Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Önder Caddesi üzerinde yakalanan İ.P., belediyeye götürüldü.
Üzerinden Para Çıkan Dilenci
Dilencinin üzerinden toplam 270 lira nakit para çıktı. İ.P., söz konusu parayı yaklaşık yarım saatte topladığını belirtti. Bu açıklama, zabıta ekiplerini şaşırttı.
Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konuldu ve İ.P.’ye 1.406 lira idari para cezası uygulandı.
