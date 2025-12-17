Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bornova’da kırsal mahallelerde sahipsiz hayvanların çiplenmesi, kayıt altına alınması ve sahiplendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Muhtarlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bornova Belediyesi, Kent Konseyi ve hayvanseverlerin iş birliğiyle düzenlenen üç etkinlikte toplam 55 sokak hayvanı sahiplendirildi. Kırsal sahiplendirme çalışmalarının yılbaşından sonra da devam edeceği bildirildi.

İzmir İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlar aracılığıyla kırsal alandaki sahipsiz hayvanların çiplenmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar, Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu ve Bornovalı hayvanseverlerin katılımıyla ilçe sınırları içinde yer alan 12 kırsal mahallede toplantılar yapıldı.

Vatandaş talepleri doğrultusunda planlama yapıldı

Toplantılarda vatandaşlardan gelen talepler muhtarlar ve Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu tarafından derlendi. Bu talepler doğrultusunda sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmaları planlandı. İlk uygulama Kayadibi Mahallesi’nde gerçekleştirildi ve bu etkinlikte 9 köpek sahiplendirildi.

Üç etkinlikte 55 hayvan sahiplendirildi

Kayadibi Mahallesi’nin ardından Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol mahallelerinde iki ayrı çalışma daha gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde sahipsiz köpekler, kısırlaştırma işlemlerinin ardından sahiplendirme sürecine dahil edildi. Yapılan üç etkinlik sonucunda toplam 55 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu.

Başkan Eşki: “Sahiplendirme en insani ve kalıcı çözümdür”

Hayvanların kimliklendirildiği sahiplendirme etkinliklerine Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan Erol Akcan ve projeye katkı sunan muhtarlar katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sahiplendirmenin hayvan hakları açısından en kalıcı ve insani çözüm olduğunu vurguladı. Eşki, kırsalda muhtarlar, kent konseyi ve hayvanseverlerle kurulan iş birliği sayesinde sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirildiğini ve kalıcı çözümler üretildiğini belirterek, Bornova’da bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.