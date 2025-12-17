Son Mühür/Merve Turan- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde yerel sis oluşumu tahmin ediliyor.

Rüzgar kıyılarda zaman zaman orta kuvvette

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif eseceği, kıyı kesimlerde ise zaman zaman orta kuvvete ulaşacağı öngörülüyor.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Manisa’da 15, İzmir’de 17, Aydın’da 18 derece olarak ölçülüyor.

Perşembe ve Cuma günleri hava durumu

Perşembe ve cuma günlerinde de bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde ise iç ve kuzey kesimlerde pus ve yerel sis bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklık değerleri

Perşembe günü en düşük ve en yüksek sıcaklıkların İzmir’de 6-17, Aydın’da 6-18, Manisa’da 3-15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü tahminleri

Cuma günü de parçalı ve az bulutlu hava öngörülürken, sıcaklıkların İzmir’de 7-17, Aydın’da 6-18, Manisa’da 4-15 derece civarında seyredeceği bildiriliyor.