Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirak şirketlerinde görev yapan çalışanların, ödenmeyen fazla mesai, ikramiye ve sosyal haklar nedeniyle yeni yıl itibarıyla işbaşı yapmama kararı aldığı açıklanmıştı. Sürece ilişkin son gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği, personelin alacaklarının bir bölümünün yatırılacağının bildirilmesi üzerine bu kararın geri çekildiğini duyurdu.

Türk İş’ten mesai açıklaması

Konuyla ilgili Türk İş Ege Bölge Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde örgütlü Sendikalarımızın almış olduğu 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mesai muafakatnamesi vermeyip mesaiye yapmayacakları ve 2026 yılının ilk haftasında düzenlenecek kitlesel Basın Açıklaması kararları, üyelerimizin alacaklarının bir kısmının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün hesaplarına yatırılacak olması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”