Emine Kulak/ Son Mühür- 2 gün önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, ellerinde Öcalan bayrakları ile sınır hattında dikili Türk Bayraklarını indirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken 35 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili her siyasi partiden tepki gelirken bugün ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı’nda, İzmir’de faaliyet gösteren Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri federasyonlarının başkanları ile kanaat önderlerinin katılımıyla yaşanan olaya tepki göstermek için geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin başkanlığında fedarasyon başkanları ve İzBB’nin Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir ve birden çok kanaat önderleri katıldı.

Şahin: Bayrağa uzanan kirli ele müsaade etmeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz

Söz konusu eylemin milleti derinden yaraladığını belirterek, bayrağa ve ülkenin birlik bütünlüğüne yönelik hiçbir provokasyona izin verilmeyeceğini vurgulayan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Mardin ili Nusaybin ilçesinde şanlı bayrağımıza saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu alçak eylem aziz milletimizi derinden üzmüştür. İzmir’de vicdanı ve sağ duyusunu temsil eden federasyonlarımız, kanaat önderlerimiz olarak bu açıklamayı yapmamız hasıl olmuştur. İzmir’den Alsancak’tan kamuoyuna sesleniyoruz. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bayrağımıza uzanan hiçbir provokasyona geçit vermeyeceğiz. Bayrağa uzanan hiçbir kirli ele müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklarda fitneye, bölücülüğe dün olduğu gibi bugün de izin verilmeyecektir” dedi.

Sarmanoğlu: Bu bayrak altında kardeşçe yaşayacağız

Ülkenin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Ege, Erzurumlular Fedarasyonu Başkanı Zakir Sarmanoğlu, “Hassas bir dönem bizim olmazsa olmazımız. Bu provakasyona yönelik bu devlet aklı bu yola çıkmış ve hiç kimse bu yoldan geri çeviremeyecek. Bu bayrak altında yaşayan herkes kardeşçe yaşayacaktır” dedi.