Son Mühür/ Merve Turan - Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda sandıktan çıkan sonuç, odada yeni bir dönemin kapısını açtı. Atatürk Stadyumu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde oyların yaklaşık yüzde 60’ını alan efsane başkan Hasan Basri Bostancı ve beyaz liste, dört yıl önce yarım kalan süreci tamamladı. Camiada sonuç tek bir cümleyle özetlendi: “Onlar zirveye yeni gelmedi, geri geldi.”

Mazbata Konak’ta teslim edildi

Seçimin ardından kazanan ekip için Konak İlçe Seçim Kurulu’nda mazbata teslim töreni yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ülkü Çoban, mazbatayı Hasan Basri Bostancı ve yönetimine verdi. Tören, hatıra fotoğraflarıyla kayıt altına alındı. Bostancı ve ekibi daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

“Bu mazbata sorumluluğun tescilidir”

Mazbatasını alan Hasan Basri Bostancı, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu odada 29 yıl görev aldım. S plakasının isim babası oldum. İzmir’den tüm Türkiye’ye örnek projeler hayata geçti. Dört yıl önce bir virgül koyduk, esnaf kefalet kooperatifimiz ve esnafımız için hesaplı finansman çalışmalarına odaklandık. Esnafımız bizi göreve çağırdı, biz de sorumluluktan kaçmadık.

Bugün buradayız. Esnafımız artık gözü arkada kalmadan işine odaklanacak. Direksiyon başındaki emekçiler aracının bakımına, yolcusunun güvenliğine yoğunlaşacak. Başkan, yönetim ve denetim kurulu olarak gece gündüz onların yanında olacağız. Bu mazbata sadece bir belge değil; sorumluluğumuzun ve görev bilincimizin tescilidir. Esnafımızın rahat bir nefes alabilmesi ve hizmetini en iyi şekilde sunabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Oda binasına alkışlarla giriş

Mazbatanın ardından Hasan Basri Bostancı ve ekibi, daha önce yapım sürecinin her aşamasında görev aldıkları oda hizmet binasına geçti. Binaya giriş sırasında bazı servisçi esnafının sloganlar ve alkışlarla eşlik etmesi dikkat çekti.

Seçimi kaybeden başkan ve yönetimden binayı teslim etmek üzere kimsenin gelmemesi ise törenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.