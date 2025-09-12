Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Meclis oturumunda başkanlık tarafından verilen önergeler görüşüldü. Belediyenin hissedarı olduğu şirketlerin SGK prim ve işsizlik borçlarının devir şartlarıyla ödenmesini içeren önerge, detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Öte yandan meclisin eylül ayı oturumlarının birinci birleşiminde gündeme alınarak komisyonlara sevk edilen önergeler, yapılan görüşmelerin ardından bugün mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

MECLİSTEN İZBAN’A SERMAYE ARTIŞI İÇİN ONAY

Mecliste öne çıkan kararlar arasında, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZBAN A.Ş.’nin sermaye artışına katılımı ve İZDENİZ A.Ş.’nin gerçekleştireceği “2 adet deniz taksi alımı” için finansman düzenlemeleri yer aldı. Alınan karar doğrultusunda, İZBAN A.Ş.’de belediyenin sermaye payının korunabilmesi amacıyla 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi kabul edildi.

SEVİL: İZBAN ULAŞIMDA ÜVEY EVLAT GİBİ KALDI

İZBAN'a yapılacak sermaye artışı hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil,” İZBAN’ın 90 dakika ve halk taşıttan çıkması hakkında dava açtık. 90 dakikanın amacı ne ulaşımın daha kolay ve sürdürülebilir, kolay olmasından kaynaklı. Yetki ise İzBB’de. İzBB de İzmir’de toplu ulaşım hizmeti tamamen aktarma sistemine dayalı davranıyor. İZBAN ise İzmir’in güney ve kuzeyini birleştiren en önemli kıymetli ulaşım araçlarından bir tanesi. İZBAN yüzde 50 ortaklıkla İzBB’nin. Biz her zaman burada sermaye artışını konuşuyor. Bu zamana kadar bu şirketlerin olması gerektiği gibi ayakta kalmasını sağladı. İZBAN ulaşımda üvey evlat gibi kaldı. Bir kamu hizmetinin görülmesi ve görünüş açısından hukuka aykırı. 90 dakikadan çıkmak noktasında vatandaş nezlinde bozulduğunu görüyoruz. İZBAN kullanan vatandaş için tam bilet yüzde 50 maliyetinde artmış durumda. Bunlar çok ciddi maliyet ve külfet. İZBAN İzmir’in ulaşımında ana omurga. Oy birliği ile geçen karada bakış açımız gerekli sermaye artışları zamanında yapılmıyor. TCDD geçtiğimiz günlerde 1 milyar TL sermaye artışını onayladı ve kasım ayında da geri kalan bedeli ödeyecek. 8 Ağustos 2026, bir yıl sonrası için biz bu sermaye artışını taahhüt etmişiz. Belediye başkanımız devlet demir yolları İZBAN’ı bize versin dedi ama sermaye artışlını bile 1 yıl sonra taahhüt ederken belediye başkanı hangi mali kaynağa dayanarak taahhüt ediyor" dedi.

İZDENİZ’İN DENİZ TAKSİLERİ İÇİN 1 MİLYON EURO’LUK KEFALET ONAYI

Öte yandan İZDENİZ A.Ş.’nin gerçekleştireceği deniz taksi alımı için 890 bin 400 Euro tutarındaki finansman ihtiyacının leasing yöntemiyle karşılanabilmesi amacıyla belediye adına 1 milyon Euro kefalet ve garanti verilmesi de meclisten geçti. Bu kapsamda, gerekli sözleşme ve protokolleri imzalamak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verildi.

Kararlar, Plan ve Bütçe Komisyonu raporları doğrultusunda meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı.

Bunun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren taksi ve VIP taksi ücret tarifelerinin de akaryakıt ve maliyet artışları gerekçesiyle TÜFE oranında revize edilmesine ilişkin önerge, oybirliğiyle uygun bulundu.

GÜZERGÂH İZİNLİ MİNİBÜSLERE TARİFE ARTIŞI YAPILDI

Ayrıca Menemen – İzmir Otogarı hattında çalışan minibüslerin de dahil olduğu birçok güzergahta hizmet veren minibüs taşımacılarının, son mazot fiyat artışları gerekçesiyle yaptıkları zam talebi görüşüldü. Güzergâh izin belgeli minibüslerin ücret tarifeleri de oybirliğiyle artırıldı.

Alınan bu kararlarla birlikte İzmir’de hem personel taşımacılığı hem de taksi ve minibüs ücret tarifeleri güncellenmiş oldu.