Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, bugün aldığı kararla şehirde taksi ücretlerine zam yaptı. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen zam, tarifelere ortalama yüzde 20 artış getirdi.

Yeni tarifeye göre, normal taksilerde açılış ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, kilometre ücreti 36 TL’den 43 TL’ye yükseldi. 2,8 km altı mesafeler için geçerli indi-bindi ücreti ise 120 TL’den 150 TL’ye çıktı. VIP taksilerde ise açılış ücreti 50 TL’den 60 TL’ye, kilometre ücreti 60 TL’den 70 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 180 TL’den 225 TL’ye çıkarıldı.

Zamlı tarifenin yürürlüğe girebilmesi için İzmir Valiliği’nin onayı gerekecek. Onayın ardından yeni tarifeler uygulanmaya başlanacak.