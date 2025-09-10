Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında başkanlıktan gündeme eklenen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

MİNİBÜS VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM KARARI

Minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik yeni fiyat tarifesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 01 Eylül 2025 tarihli yazısında belirtilen talep doğrultusunda meclis gündemine geldi. Söz konusu talepte, “Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi” ve “Minibüs Çalışma Yönergesi” kapsamında “Güzergah İzin Belgesi/Çalışma Ruhsatı” ile faaliyet gösteren taşımacıların, son fiyat artışlarının ardından artan maliyetler nedeniyle tarife güncellemesi talebi yer aldı. Özellikle 12 Şubat 2025 ve 15 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan son fiyat artışlarından bu yana geçen süreçte mazot fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar ve TÜFE'deki yükseliş gerekçe gösterildi. Bu kapsamda hazırlanan yeni tarife teklifi, Menemen - İzmir Otogarı (İZOTAŞ) hattı başta olmak üzere güzergah bazında çalışan M plakalı minibüsleri ve güzergah izin belgesine sahip diğer taşımacıları kapsıyor.

Mecliste bugün yapılan oylama sonucunda, yeni fiyat tarifeleri incelenmek üzere bütçe, ulaşım, esnaf komisyonlarına oy çokluğuyla gönderildi.

KONAK’TA EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİ SU FATURASINA YANSIYACAK

Konak Belediye Başkanlığı’na ait Evsel Katı Atık Tarife Cetveli’nin 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulanmasına ilişkin maddeyi meclis görüştü. Görüşülen madde kapsamında, evsel katı atık bedellerinin hane bazında hesaplanarak vatandaşlardan su faturaları ile birlikte tahsil edilmesi yönünde karar alındı. Bu kapsamda Konak Belediyesi tarafından belirlenen tarife cetvelinin, uygulamaya geçilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı. Mecliste yapılan görüşmelerin ardından konu oy çokluğuyla bütçe komisyonlara sevk edildi.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE TAM BİLET UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Öte yandan bugün toplanan meclis 30 yaş üstü öğrencilerin toplu taşımada indirimli tarifeden yararlanması yönündeki önergeyi görüştü. Ancak önerge, oy çokluğuyla reddedildi ve mevcut uygulamanın yani 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanmamasının devamına karar verildi.

Öte yandan Mayıs 2024 tarihinde alınan meclis kararıyla, 30 yaş üzeri öğrencilerin toplu taşımada tam bilet kullanması yönünde düzenleme yapılmıştı. Ancak Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarının müşterek raporunda; söz konusu meclis kararına karşı açılan davaların büyük bölümünün İzmir İdare Mahkemelerince reddedildiği, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da başvuruyu reddettiği ancak yalnızca yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir tavsiye kararı verdiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kararlarının iptali için açılan davaların ise halen devam ettiği belirtildi. Tüm bu hukuki süreçler göz önüne alınarak, komisyon raporunda “bu aşamada önerge hakkında karar verilmesinin uygun olmadığı” görüşü kabul gördü. Meclis, raporu oy çokluğuyla kabul etti. Bu karar doğrultusunda, 30 yaş üzerindeki öğrenciler mevcut uygulamada olduğu gibi toplu ulaşımda tam bilet kullanmaya devam edecek.

SEVİL: 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİLER İZBB ELİYLE AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

İlgili önerge hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, “ Önergeyi verirken komisyonlara giderken olumlu bir sonuç çıkar diye sevinmiştik. Ancak komisyon görüşmelerinde hakların geri getirilmesi noktasında CHP’li arkadaşların ret oyu noktasında olumlu bir sonuç çıkaramadık. Üzerinde durduğumuz 30 yaş üzerindeki öğrencilerin yaş nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için yoğun çaba harcadık. Biz mecliste çok tartıştık. Bu önerge ile birlikte yüksek lisans doktora öğrencileri adına bir formül gerçekleştirilseydi daha iyi olurdu. 30 yaş üzerindeki öğrencilerin İzBB eliyle ayrımcılığa uğradığını söylemek isterim” dedi.

KARŞIYAKA’DA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU: BÜYÜKŞEHİR SATIN ALACAK!

Karşıyaka Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesine ait, Karşıyaka ilçesi, Soğukkuyu Mahallesinde yer alan 25780 ada, 1 parselde bulunan Ziya Gökalp Sanat ve Kültür Merkezi, belediyenin ‘SGK’ ve ‘Vergi’ borçlarına karşılık devredilecekti. İzBB, kamuoyundan Sanat ve Kültür Merkezinin devredilmesine karşın gelen tepkiler sonrası ilgili taşınmaz için kamulaştırma kararı almış, İzBB Meclisi kararı Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına göndermişti. Komisyonlarda görüşülen önerge, oyçokluğuyla kabul edildi. Önergeye göre İzBB, ilgili merkezi belediye Encümeninin belirlediği bedel üzerinden kamulaştıracak.