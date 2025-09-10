Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılacak olması birçok kesimi tedirgin etti. Hastanenin ulaşım sorunuyla anılan Şehir Hastanesi’ne taşınması gündeme geldi. Gaziemir’den Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen tansiyon ve şeker hastası Cemile Bıçakçı, “Ayaklarımdan rahatsız olduğum için toplu taşıma araçlarıyla uzun süre yolculuk yapamıyorum. Bir kere taksiyle Şehir Hastanesi’ne gittim. Sadece gidişim 2 bin lira tuttu. Bu hastane kapatılırsa Şehir Hastanesi’ne nasıl gideyim ben?” dedi.

İzmir’de 30 yıldan beri sağlık hizmeti veren Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2012’de depreme dayanıksız olduğu açıklandı. Hastanenin 1995 yılında açıldıktan 17 yıl sonra depreme dayanıksız olduğunun iddia edilmesi, şüpheleri de beraberinde getirirken, hastanenin yıkılıp taşınma konusu özellikle de Kovid-19 döneminden itibaren daha sık gündeme geldi. Şehir Hastanesi’nin tamamlanıp açılmasıyla hastanedeki birçok doktor Şehir Hastanesi’ne geçerken, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bilinçli olarak köhneleştirildiği iddia edildi.

Şehir Hastanesi’ne taşınma planı tartışmalara neden oldu

Hastanenin akıbetiyle ilgili en net açıklamayı ocak ayında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı. Kentteki üç hastaneyi fiziki olarak yenileyeceklerini bildiren Memişoğlu, “Tepecik ve Bozyaka eğitim araştırma hastanelerini 2025 yılı yatırım programına aldık ve proje hazırlayacağız” dedi.

Son olarak depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen hastanenin ekim veya kasım ayında kapatılacağı, yerine 400 yataklı yeni bir hastane inşa edileceği öne sürüldü. 400 yataklı bina projesinin ihalesi nisan ayında yapılırken, yeni binası yapılıncaya kadar hastanenin Bayraklı’da inşa edilen Şehir Hastanesi’ne taşınma planı tartışmalara neden oldu. Hastanenin kapatılacak olmasına sivil toplum kuruluşları, sendikalar gibi yurttaş da tepkili.

“Şehir Hastanesi’ne gidişim 2 bin lira tuttu”

Şeker ve tansiyon hastası Cemile Bıçakçı, yıllardan beri Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini söyledi.

Gaziemir’de semt garajının orada oturan Bıçakçı, ulaşımı kolay olduğu ve doktorunun burada olduğu için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmasını istemediğini, kapatılması hâlinde mağdur olacağını anlattı.

Şehir Hastanesi’ne ulaşım zorluğu yaşadığını belirten Cemile Bıçakçı şunları dile getirdi:

“58 yıldan beri İzmir’deyim. Gaziemir’de de hastane var. Ama ben buraya alıştım, bu hastaneye geliyorum. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Sürekli kontrole geliyorum buraya. Ama buradaki doktorum Şehir Hastanesi’ne gitti. Uzak yerde. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için toplu taşıma araçlarıyla çok yolculuk yapamıyorum. Bir kere taksiyle gittim. Sadece gidişim 2 bin lira tuttu. Eşim vefat etti. Kimsem yok. Burada yine kontrollerim devam ediyor. Bu hastane kapatılırsa Şehir Hastanesi’ne nasıl gideyim ben?”

“Hastanemize dokunmayın”

Yurttaş Funda Özdemir ise hastanenin yakınında oturduğunun belirterek “Yakınımızda sağlık hizmeti alabildiğimiz bu hastaneyi bize çok görmesinler” dedi.

Özdemir, “Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 15 dakika içinde gelen bir vatandaş olarak kilometrelerce uzaklıktaki Şehir Hastanesi’ne mecbur bırakılmak istemiyorum. Sağlığa erişim haktır. Hastanemize dokunmayın” diye konuştu.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılacak olmasına Balçova’da eczacılık yapan Kürşat Çetin de tepki gösterdi.

“Kapatılması İzmir’in güneyindeki eczanelerin de sorunu”

İzmir’in güneyinde sağlık hizmeti verebilen Urla Devlet Hastanesi dışında hastane kalmadığına dikkat çeken Çetin, “Hastaneni kapatılacak olması bu civardaki eczaların sorunu değil sadece. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması, İzmir’in güneyindeki eczanelerin de sorunu” dedi.

Çetin, eczanesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin orada olduğunu, ancak bu hastanenin Balçovalılara, Narlıderelilere, Güzelbahçelilere hizmet veremediğini belirterek şunları söyledi:

“Hastaların birçoğuna Bozyaka SSK’yi öneriyoruz. En azından o bölgede alamadıkları hizmeti bu hastaneden alabilsinler. Hastaneni kapatılacak olması bu civardaki eczaların sorunu değil sadece. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması, İzmir’in güneyindeki eczanelerin de sorunu. Bugün İzmir’in güneyinde sağlık hizmeti verebilen Urla Devlet Hastanesi dışında maalesef hastane kalmadı. O yüzden bu hastanenin kapatılmaması büyük önem taşıyor.”