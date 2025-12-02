Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe ziyaretleri programı kapsamında bugün Narlıdere İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve İlçe Başkanı Mesut Durgun’un karşıladığı ziyarette, CHP’li meclis üyeleri ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında partililerle sohbet eden Güç, sorun ve talepleri dinlemek üzere söz verdi. Bu sırada söz alan bir partili, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir “havuzda bekletilen” çalışanlardan biri olduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Çalışan, 10 ayı aşkın süredir ücretsiz izinde tutulduğunu ifade ederek, “Ne işime dönebiliyorum ne de çıkışım veriliyor. Çıkış verilmediği için tazminatımı da alamıyorum. İlk kez böyle bir süreç yaşıyorum. Ben doğduğumdan beri CHP’liyim, çok mağdur oldum” dedi.

GÜÇ: “GELİR–GİDER TABLOSU SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Sorun karşısında açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Çağatay Güç, “Sendika ile görüşmeniz lazım. Çok fazla işçi çıkartılıyor ama İzBB’nin şuan ki geliri 4.3 milyar. Personel ve SGK gideri 4.8 milyar. Sürdürülebilir değil. Gelir 4.3, gider 4.8. Hükümet bu aradaki durumu sübanse etmiyor. Ya maaşlar azalacak ya personel azalacak. Maaş azalmasını sendika kabul etmiyor. Bunlar masada konuşulması gerekiyor. Biz CHP İl başkanlığı olarak buna müdahil olmamız doğru değil. Sendika ve belediye yönetimi ile doğru uzlaşıyla çözülmesi gerekiyor. Bunlar genel çerçevede çözülmesi lazım. Bu konuda sendikaya baskı yapmanız lazım” dedi.

PERSONEL: HİÇ BU KADAR UZAYAN MAĞDURİYET GÖRMEDİM

Kendisinin sendikasız, “kapsam dışı personel” olduğunu belirten çalışan ise,“Ben kapsam dışı personelim. Belediye bir birim bulunduğu takdirde geri alınacağımı söylüyor. Aynı zamanda da maddi sıkıntılardan bahsediyorlar. Hiç 10 ay boyunca ücretsiz izinde kalmamıştım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Büyükşehir Belediyesi en fazla 3 sonra geri alıyordu ama bu dönem bu kadar değişeni hiç görmedim. İşime çok dönmek istiyorum. Çok mağdur oldum. Çözüm bulamıyorum” dedi.

GÜÇ: BU KRİZİN OLACAĞI BELLİYDİ

Belediyelerin mali krizi konusunda uyarıların daha önce yapıldığını hatırlatan Güç, “Sizin çözüm bulamadığınız şeye belediye de çözüm bulamıyor. O yüzden benim belediye ile ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Onu belediye ile görüşmeniz lazım. Ben genel çerçeveyi biliyorum. Maaşlarla ilgili yapılan eylemler oldu. Belki anlatılamadı ama bu krizin buraya geleceği belliydi. Ya sendika da anlamadı ya da belediye de anlatamadı. Sonuç itibariyle bu kriz olacağı belliydi. Biz defalarca söyledik. Bu seferde yanlış anlaşıldık. Sanki belediyenin maaşlarına müdahil oluyormuşuz gibi oldu” diye konuştu.

“SGK UYGULAMALARINDA ÇİFTE STANDART BELEDİYE FİNANSMANINI ZORLUYOR”

AK Parti yönetiminde olan Menemen ve MHP yönetiminde olan Aliağa belediyelerinden örnekler vererek, farklı uygulamaların CHP’li belediyeler söz konusu olduğunda dezavantaja dönüştüğünü söyleyen Güç, “SGK borcu olmasa bunlar hiç konuşulacak şeyler değil. Bunlar bütün belediyede olan sorunlar. Menemen istediği zaman Cami’yi alıp SGK’ye verebiliyor. Aliağa Belediyesi istediği arsayı istediği fiyata verebiliyor. Ama bizim belediyelere geldiği zaman değeri 3 lira olan şeyi SGK 1 Liraya alıyor. Doğru bir yaklaşım değil. Bu şekilde yaklaşım devam ettikçe belediye zarar görüyor. Biz de örgüt olarak iktidarı değiştirmemiz gerekiyor diyoruz” dedi.