Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli istihdam merkezlerinden ve ekonomik değer yaratan noktalarından biri olan Menderes Kısıkköy Mobilya Şehri’ni ziyaret etti. Sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle gerçekleşen buluşmada Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden ve planlanan kritik yatırımları hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Özellikle Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e uzatılması kararı ve Fuar İzmir'in önündeki alana otel ve kongre merkezi inşa etme planları, kent ekonomisinin geleceği açısından öne çıkan başlıklar oldu.

Buca Metrosu güzergahı genişliyor

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımı rahatlatacak projelerine değinirken, yapımı süren Buca Metrosu projesine ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştı. Tugay, Buca Metrosu güzergahını Fuar İzmir’e kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. Ayrıca, metronun Üçyol bağlantı noktasından Körfez altından Karşıyaka'ya geçirilmesi yönündeki önerinin de hazırlandığını ve onay beklediğini belirtti.

Bu kapsamlı projenin hayata geçmesi durumunda, Mavişehir’den başlayarak Bostanlı, Konak, Üçyol, Buca ve Gaziemir’e ulaşacak yaklaşık 22 kilometrelik bir metro hattının oluşacağını ifade eden Tugay, bu hattın aynı zamanda Fuar İzmir’e erişimi de ciddi ölçüde kolaylaştıracağının altını çizdi.

Fuar İzmir'in potansiyeli otel ve kongre merkeziyle artırılacak

Kent ekonomisinin can damarı olan Fuar İzmir'in daha etkin kullanılması amacıyla yeni projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Tugay, fuar alanının önündeki boş araziye iki otel ve bir kongre merkezi yapmayı planladıklarını açıkladı. Projelerin hazırlandığını dile getiren Tugay, bir kongre merkezi ve konaklama tesisleriyle desteklenen fuar alanının, İzmir’in kalkınmasında stratejik bir rol oynayacağını vurguladı.

Mobilya sektörünün İzmir için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu, ancak markalaşma ve pazarlama konularında eksiklikler bulunduğunu dile getiren Tugay, bu sorunların aşılması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Şehrin anayasası: 1/25 binlik planlar tamamlanıyor

İzmir’in geleceğini şekillendirecek olan 1/25 binlik nazım imar planları üzerindeki çalışmaların sona yaklaştığını belirten Başkan Tugay, taslağın ilgili tüm paydaş kurumlarla paylaşılarak görüşlerinin alınacağını ifade etti. Bu planların, "şehrin anayasası" niteliğinde olacağını ve kentteki pek çok sorunu çözüme kavuşturacağına inandığını sözlerine ekledi. Tugay, bu süreci büyük bir ciddiyet ve kapsamlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Tugay: "Kişisel hesabım yok, İzmir için iş birliğine açığım"

Kısıkköy’ün, İzmir'in en kritik üretim ve kalkınma merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, Türkiye ekonomisindeki genel zorluklara rağmen bu sorunların dayanışmayla aşılacağına inandığını söyledi. Belediye olarak İzmir'e sahip çıkma ve beklentileri karşılama konusunda kararlı olduklarını belirten Tugay, "Kendime dair herhangi politik ve kişisel hesabım yok. İzmir'e iyi bir şey yapmak isteyen herkes değerlidir. Bu tür insanlarla iş birliğine açığım" diyerek şeffaf yönetim anlayışını vurguladı.

Ziyarete katılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve ESTİM Yönetim Kurulu Başkanı İmren Erten de söz alarak Başkan Tugay’a destekleri için teşekkür etti ve sorunların planlı bir şekilde çözülmeye çalışılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Tugay, ayrıca ESTİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten bir kadın lider olan İmren Erten'in başarısını takdir ederek, İzmir'de kadınların iş ve sosyal hayatta daha aktif olması yönündeki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.