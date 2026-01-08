Son Mühür- Dünyanın en kutsal meslekleri arasında zirveyi zorlayan öğretmenlik mesleği İzmir Bornova'da bir üyesinin imza attığı ilginç bir olayla tartışma konusu oldu.

Bornova'da bir okulda edebiyat öğretmeni olduğu belirtilen bir öğretmenin kendi şahsi işi için okuldan altı öğrenciyi seferber etmesinin yankıları dinmiyor.

Bayraklı TOKİ'de bulunduğu belirtilen evin eşyalarını taşıtan ve evini tamamı kız olduğu belirtilen öğrencilere temizleten öğretmenle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma açtığına dair haberler, tartışmalara son noktayı koymaya yetmedi.



Temizlik işçisi gibi kullanmış...



Öfkesine hakim olmakta zorlandığını vurgulayan gazeteci Bircan Yıldırım,

''Tanrım çocuklarımızı sen koru, katil olacağım gerçekten.

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli edebiyat öğretmeni D.T., 6 kız öğrencisini ders saatinde kimsenin haberi olmadan okuldan kendi evine temizlik işçisi gibi götürdü!



Güvenlik kameralarından kaçarak çocukları özel aracına bindiren öğretmen, öğrencileri gün boyu koli taşıma ve temizlik işlerinde çalıştırıp eğitim haklarını açıkça gasp etmiş.

Bu skandal yetmezmiş gibi, işi biten çocukları ulaşım sağlamadan kilometrelerce ötede bırakıp yürümek zorunda bırakan öğretmenin, öğrencileri alkol şişeleri ve sigaraların olduğu bir ortamda çalıştırdığı fotoğraflarla kanıtlanmış…'' hatırlatmasında bulundu.



CHP'ye yakın bir sendika mı?



Bircan Yıldırım'ın paylaşımına göndermede bulunan iktidara yakın bir sosyal medya hesabı söz konusu öğretmenin CHP'ye yakın bir sendikada yönetici olduğunu öne sürdü.



Söz konusu öğretmenin ismini öğrendiğini ve sosyal medya hesaplarını inceleyerek CHP'ye yakın sendikada yönetici olduğunu anladığını öne süren Abese İrca isimli hesap,

''Hesaplarını inceledim ve neredeyse bütün paylaşımlarının CHP propagandası ve hükümete saldırıdan ibaret olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan gece gündüz saldırdığı bakanlığa gidip sendika adına taleplerini bildirmiş'' notunu paylaştı.