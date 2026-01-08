İzmir genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Karşıyaka ilçesinde yerleşim yerlerini hedef aldı. İnönü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın metalden imal edilen çatısı, fırtınanın şiddetine dayanamayarak yerinden koptu ve çevre binaların üzerine savruldu. Şans eseri sabahın erken saatlerinde sokağın boş olması büyük bir faciayı engellerken, olayın ardından gündeme gelen "işçilik hatası" iddiaları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sabahın ilk ışıklarında mahallede büyük panik

Olay, sabah saat 07.00 sularında Karşıyaka İnönü Mahallesi 6737. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, fırtınanın hızını artırdığı dakikalarda 4 katlı bir binanın tepesindeki devasa metal konstrüksiyon, büyük bir gürültüyle yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle havada savrulan çatı parçaları, bitişikteki boş araziye ve çevredeki evlerin bahçelerine doğru yöneldi. Komşu binaların dış cephelerine çarparak durabilen metal yığınları, tek katlı bir evin çatısında hasara yol açarken, başka bir dairenin klima ünitesini de yerinden kopardı. Çevrede maddi hasar oluşmasına rağmen, kimsenin o esnada sokakta bulunmaması can kaybı yaşanmasının önüne geçti.

Belediye ekiplerinden vinçli müdahale

Tehlikeli durumun bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti. Binalara asılı kalan ve çevre güvenliği için ciddi risk oluşturan dev metal parçaları, vinç ve profesyonel halat sistemleri kullanılarak titiz bir operasyonla tahliye edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken; yerinden sökülen çatının henüz bir ay önce inşa edildiği bilgisi ise mahalle sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

Mağdur ev sahibi: "Deprem oluyor sandık"

Gürültüyle sarsılan ve yaşadığı korkuyu anlatan ev sahibi Rüştü Kaplan, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Sabah saatlerinde korkunç bir sesle uyandık. İlk başta ev üzerimize yıkılıyor ya da şiddetli bir deprem meydana geliyor sandım. Hemen balkona çıktığımda çatının komşunun avlusuna savrulduğunu gördüm. Komşumuzun klima ünitesini parçalamış, duvarlara zarar vermişti. Kendi garaj duvarımızda da hasar oluştu. Daha bir ay önce yaptırdığımız çatı bu hale geldi, şimdi her şeyi yeniden kurmamız gerekecek."

Mahalle muhtarından sert eleştiri: "Yüzde yüz işçilik hatası"

Olay yerinde incelemelerde bulunan İnönü Mahallesi Muhtarı Turgut Kaya, yaşanan tehlikenin doğal bir afetten ziyade mühendislik ve işçilik kusurlarından kaynaklandığını savundu. Kaya, "O fırtınada çatının bu şekilde patlayarak uçması, kullanılan malzemelerin ve sabitleme yöntemlerinin yetersizliğini gösteriyor. Pabuçların zayıf tutulması ve uygun çivilerin kullanılmaması bu sonucu doğurmuştur. Normal şartlarda profil kullanılması gerekirken, yapılan özensiz işçilik yapı rüzgarın altından girmesiyle patlamasına yol açmıştır. Çatının yol tarafına değil de boş araziye düşmesi en büyük şansımızdır. Allah korudu, burada bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz, ancak mal ve can güvenliği hiçe sayılmıştır." dedi.