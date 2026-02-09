Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Trabzon ve Denizli gibi büyükşehirler, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ramazan yardımlarını sürdürüyor. 2026 yılında da milyonlarca aileye ulaşması hedeflenen bu desteklerden yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Ramazan kolisi başvurusu kimler yapabilir?

Büyükşehir belediyelerinin ramazan yardımından faydalanabilmek için ihtiyaç sahibi statüsünde bulunmak gerekiyor. Genel olarak şu gruplar öncelikli olarak değerlendiriliyor:

Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ev kirası ödemekte zorlanan aileler, 65 yaş üstü bireyler, engelli vatandaşlar, eşi vefat etmiş kadınlar, gazi ve şehit yakınları ile hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalan aileler başvuru yapabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?

İBB ramazan yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru yapmak için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine girerek online başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda 153 Çözüm Merkezi aranarak da başvuru kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru formunda ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve aile birey sayısı gibi bilgiler isteniyor. Form gönderildikten sonra başvuru durumu SMS veya e-posta yoluyla bildiriliyor.

İBB bu yıl gıda kolisi dağıtımının yanı sıra 2000 TL değerinde Sodexo market kartı da dağıtıyor. Anlaşmalı marketlerde geçerli bu kartlar 100 bin aileye ulaştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ramazan yardımı başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 170.000 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırıyor. Yılda en az 2 kez verilen bu koli içerisinde 64 kg ağırlığında 21 kalem malzeme bulunuyor.

Ramazan ayında sosyal yardım alan tüm hanelere ulaştırılan ramazan kolisi dışında, iftarlarına yetişemeyen vatandaşlara belirlenen alanlarda ve merkezlerde kurulmuş çadırlarda yemekler de dağıtılıyor.

Diğer büyükşehirlerde ramazan kolisi başvurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için online başvuru yapmak isteyenler ebelediye.kocaeli.bel.tr/CozumMasasi adresinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca 444 11 41, 333 39 00 veya ALO 153 numaraları aranarak da başvuru gerçekleştirilebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ramazan kolisi başvuruları başladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri, ay boyunca 19 ilçede ekipler tarafından dağıtılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise TİKOM 153 Şehrin Çözüm Merkezi hattı üzerinden başvuru alıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşların adına tanımlanan ramazan gıda kartlarına, yalnızca ramazan ayı içerisinde ödeme yapılıyor.

e-Devlet üzerinden ramazan yardımı başvurusu

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden de ramazan yardımı başvurusunda bulunabiliyor. Bunun için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "İçişleri Sosyal Yardım Talebinde Bulunma ve Talebi Sorgulama" şeklinde arama yapılması gerekiyor. Bu ekran üzerinden ilgili belediyeye yardım talebi iletilebiliyor.

Ramazan kolisi içinde neler var?

Büyükşehir belediyelerinin dağıttığı ramazan kolilerinde genel olarak şu ürünler yer alıyor: Pirinç, un, şeker, sıvı yağ, makarna, salça, çay, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, bulgur, peynir, şehriye ve hurma. Bazı belediyeler bu listeye ek gıda maddeleri de ekleyebiliyor.