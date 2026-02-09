Ramazan paketi, yardımlaşmanın ve paylaşmanın sembolü haline gelen unsurlardan biri. Ramazan kolisinde, dağıtımların yapılacağı bölgenin koşullarına göre olmazsa olmaz temel gıda maddeleri bulunmalı. Bu gıda maddeleri, her evin ihtiyaç duyduğu, vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkıyor.

Ramazan kolisine hangi malzemeler koyulmalı?

Ramazan kolisi paketlerinin her birinde temel gıda olan ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, un, çay, makarna, şeker ve salça gibi malzemeler yer alıyor. Kutuya mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur ve pirinç gibi bakliyatlar mutlaka eklenmeli.

Bakliyatlar; fasulye, mercimek, yeşil mercimek, pirinç, nohut, bulgur ve benzeri ürünlerden oluşuyor. Uzun süre boyunca saklanabilmeleri nedeniyle tercih ediliyorlar.

Temel gıda maddeleri listesi şu şekilde sıralanabilir:

Bakliyat: Kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, bulgur, pirinç

Unlu mamuller: Beyaz un, kepek unu, makarna çeşitleri, şehriye, erişte

Yağlar: Ayçiçek yağı, zeytinyağı

Şekerler: Toz şeker, küp şeker

Salçalar: Domates salçası, biber salçası

Temel ürünler: Tuz, çay, Türk kahvesi

Bereket Paketi kapsamında un, çay, şeker, tuz, kuru bakliyat, hazır çorba, pirinç, bulgur, yağ, makarna, salça, bulyon ve içecek gibi en temel gıda malzemeleri bulunuyor.

Ramazan kolisine ek olarak neler eklenebilir?

Süt ve süt ürünleri olarak UHT süt, peynir, yoğurt; konserveler kapsamında ton balığı, fasulye, bezelye ve mısır gibi ürünler de koliye dahil edilebilir.

Yardım kolilerinde yer alması uygun diğer ürünler arasında çay, salça, kahvaltılık gıdalar, konserve sebzeler ve reçeller bulunuyor. Bu tür ürünler, çeşitlilik sağlıyor ve Ramazan boyunca ailelerin beslenme düzenini destekliyor.

Ramazana özel paketler arasında toz veya küp şeker, çay veya kahve de yer almalı. Ayrıca şekerpare, revani, güllaç gibi hazır tatlılar içeriklere eklenebilir.

Ramazan kolisine temizlik ve kişisel bakım ürünleri konulmalı mı?

İhtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabileceği, hayatlarını kolaylaştırabilecek diğer ürünler de kolide yer almalı. Gıda dışı ürünler şu şekilde sıralanabilir:

Temizlik malzemeleri: Deterjan, sabun, diş macunu, diş fırçası, şampuan

Kişisel bakım ürünleri: Tuvalet kağıdı, kağıt havlu

Bebek ürünleri: Bebek bezi, bebek maması, ıslak mendil

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar?

Bu yıl en ucuz Ramazan kolisi fiyatı 499 TL'den başlıyor. Migros Ramazan Bereket Paketi 2026 fiyatı 499,95 TL olarak belirlendi. Paket içerisinde un, ayçiçek yağı, farklı makarna çeşitleri, çorba, domates salçası, tuz, pirinç, bulgur, şeker ve çay gibi temel mutfak ürünleri yer alıyor.

ŞOK Market, 2026 Ramazan erzak kolisini 550 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. Paket içeriğinde salça, çay, ayçiçek yağı, un, makarna, çorba, pirinç, mercimek, bulgur, tuz, küp şeker ve siyah zeytin gibi ürünler bulunuyor.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi, kartlı alışverişte 499,95 TL'den satılırken etiket fiyatı 790,20 TL olarak açıklandı. Süper Ramazan Kolisi kartlı fiyatı 799,95 TL, Mega Ramazan Kolisi kartlı fiyatı ise 1.099 TL oldu.

Ramazan kolisi hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Kutuya ekleyeceğiniz erzakların güvenilir markalardan oluşması gerekiyor. Ramazan paketi içerisine koyacağınız gıdalar uzun ömürlü olmalı. Bu nedenle ürünleri koliye eklemeden önce son kullanma tarihlerini ve gramajlarını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

Erzak yardımı planlamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, kolinin içerik miktarının dengeli olması. Aşırı ya da eksik miktarda ürün, adil dağıtımı zorlaştırabilir. Bu nedenle her koli eşit şekilde hazırlanmalı.

Tüketiciler Birliği, Ramazan kolisi alırken ürünlerin son kullanma tarihine özellikle dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ramazan kolisi kimlere verilir?

Ramazan paketi genellikle iki durumda veriliyor. Birincisi işverenler tarafından çalışanlara yönelik olarak alınan veya hazırlanıp dağıtılan koliler. İkincisi ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılan koliler olarak karşımıza çıkıyor.

Ramazan, yardımlaşmanın önemini vurgulayan ve manevi anlam taşıyan bir ay. Ramazan paketi hazırlamadan önce kutuyu hediye etmek istediğiniz bireyleri gözlemlemeniz gerekiyor. İhtiyacı olan birilerine yardım etmek istiyorsanız bu kişileri Ramazan ayı öncesinde tespit etmeniz erzak hazırlayabilmeniz için size zaman sağlıyor.