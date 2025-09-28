Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından sanatçı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6’ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Şarkıcının hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğarken, olayın kesin nedeni adli makamlarca araştırılıyor.

Kızından ilk açıklama

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin ölümüyle ilgili iddialara açıklık getirdi. Ülkem, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şarkıcı Güllü, yakınlarının feryatları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, dostları ve hayranları katılarak ünlü sanatçıya veda etti.

Büşra Pekin’den duygulandıran paylaşım

Cenaze töreninin ardından oyuncu Büşra Pekin de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Pekin, Güllü ile iki gün önce görüştüklerini belirterek sanatçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Güllü’nün ani ölümü sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Şarkıcının ardından pek çok sanatçı ve seveni, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.