Son Mühür- 1997 yapımı filmde Derya Alabora, Güven Kıraç ve Haluk Bilginer’in performansları kadar, otelde geçen sahneler de hafızalara kazınmıştı. Demirkubuz, bu sahnelerin çekiminde yaşanan bir olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmadığını dile getirdi.

“P*rno çekecek olmayasınız hocam”

Yönetmen, anısını şu sözlerle aktardı:



“Masumiyet’teki otel sahneleri için Adana’da bir otelle anlaştık. İstanbul’a döndüm, bana otelciden bir telefon geldi. Otel sahibi ‘Hocam siz ne burada p*rno çekecek olmayasınız?’ dedi. Ben de şaka yollu ‘Evet, p*rno çekeceğiz. Hem de aklının almayacağı türden… Her b.ku yiyeceğiz’ dedim.”

“Otel olmasa o film olmazdı”

Demirkubuz ayrıca otelin filmdeki önemine dikkat çekerek, “Filmi hatırlayanlar bilir; o filmde oyuncular kadar başrolü otel oynar. Otel olmasa o film olmazdı, ben de bunun farkındaydım” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

Masumiyet, karakter derinliği ve gerçekçi anlatımıyla Türk sinemasının kült filmleri arasında yerini aldı. Demirkubuz’un anlattığı bu anı ise, sinema üretim sürecinde karşılaşılan sıra dışı olaylara dair dikkat çekici bir örnek olarak hafızalara kazındı.