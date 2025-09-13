Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Büşra Işıldar, Avustralyalı rakibini 4-2 yenerek finale çıktı.

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda Türkiye’yi temsil eden Büşra Işıldar, turnuvanın yarı final karşılaşmasında Avustralyalı Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Büşra Işıldar, güçlü performansı ve stratejik hamleleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maç boyunca etkili bir savunma ve dengeli ataklar sergileyen Büşra Işıldar, hakemlerden aldığı skorlarla avantajı elinde tuttu.

Greentree ise maçın başından itibaren agresif bir oyun sergilemesine rağmen Türkiyeli sporcu karşısında yeterli üstünlüğü sağlayamadı.

Büşra Işıldar kimdir?

2002 yılında İstanbul'da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Babasını küçük yaşta kaybetti. Boksa 14 yaşında başladı.

2017 yılında İstanbul şampiyonluğunu elde ettikten sonra katıldığı ilk turnuva olan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.[3] 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu oldu.

İlk defa 2017 yılında 80 kiloda Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonu oldu. 2018'de Rusya'nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda final müsabakasına çıkarak ikinci kez, 2019'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonda +81 kiloda yarışarak üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

2020'de koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu katılmama kararı aldığı için Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'nda yarışmadı.

2021'de Polonya'da Uluslararası Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıktı ve altın madalya kazandı.